Revalorizan as infraestruturas turísticas da Costa da Morte

Sete concellos da Costa da Morte resultaron beneficiarios o pasado ano das axudas autonómicas para mellorar as infraestruturas turísticas. Un deles foi o de Dumbría, onde a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, supervisou este mércores os traballos acometidos para mellorar a accesibilidade e eliminar as barreiras arquitectónicas na contorna da fervenza de Ézaro, na desembocadura do Xallas. Unhas actuacións que se levaron a cabo ao abeiro da orde de subvencións para a mellora de infraestruturas turísticas dos concellos de ata 10.000 habitantes.

A Xunta de Galicia achegou case 30.000 euros o ano pasado para acometer os traballos de mellora, que se suman aos case 100.000 euros investidos desde 2018 para a posta en valor deste recurso turístico de primeiro orde na Costa da Morte, “unha parada obrigada para quen visita este territorio”, tal e como puxo de manifesto a directora de Turismo de Galicia durante a visita.

Ademais das actuacións acometidas no Ézaro, no municipio de Carballo instalaron unha mesa panorámica accesible no mirador de Vilela; en Cee mercaron cubrecontedores para os colectores do lixo distribuídos ao longo do itinerario do Camiño de Santiago a Fisterra; na Laracha rehabilitaron e melloraron a accesibilidade á área recreativa de Gabenlle; en Ponteceso construíron un aparcadoiro para autocaravanas en Corme; en Vimianzo crearon unha ruta de sendeirismo pola Paisaxe Protexida dos Penedos de Pasarela e Traba; e en Zas crearon, sinalizaron e homologaron a Ruta da Auga.

HUMANIZACIÓN. Castro, que estivo acompañada polo alcalde de Dumbría, José Manuel Pequeño; o portavoz do PP, Antonio Santamaría, e outros concelleiros do municipio, destacou durante a visita que foron un total de 122 os concellos de menos de 10.000 habitantes os que se beneficiaron o ano pasado desta liña de axudas para mellorar as infraestruturas turísticas, co obxectivo de contribuír a recuperar os recursos dos municipios e mellorar a súa accesibilidade e sinalización, ademais de avanzar na humanización de áreas como estas que reciben un volume alto de visitantes para avanzar nun turismo accesible e sostible.

Nava Castro animou ao Concello de Dumbría a volverse presentar a esta nova convocatoria de axudas que permiten levar adiante actuacións de sinalización, embelecemento, iluminación, accesibilidade ou recuperación e posta en valor de recursos turísticos con riqueza histórica, cultural, patrimonial e paisaxística, como miradoiros e sendeiros, así como a adecuación de espazos destinados ao estacionamento de vehículos dos visitantes.

PLAN CAMIÑA. A directora de Turismo de Galicia destacou que esta liña de axudas enmárcase dentro do Plan Camiña co que o Goberno galego quere seguir traballando para a reactivación do turismo galego, a través do apoio ao sector turístico, ás entidades locais con esta convocatoria, ou a través da posta en marcha doutras accións e liñas de axuda que permitan seguir incrementando a calidade e a formación do sector turístico galego, aproveitando o tirón da celebración do segundo Ano Santo.