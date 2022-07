Reviven en Negreira as Festas de San Cristovo

Arrancan en Negreira en todo o seu esplendor as Festas de San Cristovo e fano, segundo indicaron dende a departamento de Cultura e Deportes do Concello, con máis gañas ca nunca. E é que o atractivo do cartel sumado á longa espera da veciñanza para desfrutalas por todo o alto converten o festexo no mellor plan.

A cita arranca este xoves, día 7, e extenderase ata o domingo cunha programación moi completa e variada, incluíndo actividades para todas as idades. “É unha ocasión para que a xente desfrute, con moitas familias que se xuntan para celebrar as festas de San Cristovo, que son ademais uns días moi importantes para reactivar a economía local e sobre todo o sector servizos”, manifestou o alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez. “Quero agradecer o traballo e a colaboración das mulleres da Asociación de Festexos e da Asociación de Transportistas de Negreira, que xunto co Concello fan posible que todos os veciños poidan desfrutar destos días cheos de eventos”, engadiu o rexedor.

A programación comeza este xoves 7 cunha verbena amenizada pola orquestra Olympus de Negreira, e a formación New York, a partir das 23.00 horas na praza do Concello. O venres, haberá pasarrúas coa charanga Tíralle do aire e pola noite unha espectacular verbena coas orquestras París de Noia e Finisterre.

O sábado chegará a quenda da procesión motorizada, que inclúe concentración no campo da feira ás 11.30 horas e misa solemne ás 12.00 horas na capela do Cotón, que dará paso á procesión polas principais rúas da vila. Desde as 15.00 horas, sesión vermú co dúo Rosán no Refuxio de Cobas, seguida do xantar de confraternidade, con xogos inchables, festa da espuma e toro mecánico. Xa pola tarde, no campo de fútbol Jesús García Calvo, toca a proba da Liga Autonómica de Agility, mentres que pola noite será o turno do concerto do grupo De Vacas na praza do Concello, seguido da disco móbil Chocolate.

Xa o domingo, Negreira acollerá a segunda xornada da Liga Autonómica de Agility no campo Jesús García Calvo, e a celebración do Día do Neno nas atraccións da festa (prezos reducidos). Ás 19.30 horas chegará o fin de festa co concerto na praza do Concello a cargo da Banda de Música Ateneo de Negreira.

VERÁN CULTURAL. Por certo que dende o goberno local lembran que está en marcha a variada programación do Verán Cultural, que contempla máis dunha trintena de actividades. Unha das novidades vai ser que a noite Folk, que terá lugar en agosto, vaise celebrar en dúas xornadas: o sábado 20 de agosto coa actuación de TNT, Fransy, Cibran, Salvado e o grupo madrileño Celtian, e o domingo ao mediodía a actuación estrela de Xabier Díaz e Adufeiras do Salitre. Tamén hai que destacar o campamento urbano Respira, os campamentos de verán en Porto do Son, os obradoiros Diververán ou os cursos de natación na piscina.