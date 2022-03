Revolta Irmandiña á vista en Vimianzo logo de dous anos sen Asalto ao Castelo

Despois de dous anos sen poder celebrarse, volve o Asalto ao Castelo de Vimianzo, e os Irmandiños xa están recobrando forzas para retomar a súa loita na capital de Soneira. A cita será, como é costume, a primeira fin de semana do mes de xullo.

Antes do confinamento de marzo de 2020, a organización xa estaba plenamente inmersa na celebración do 25 aniversario e tiña anunciado dous grupos para o gran cartel musical desta efeméride.

Agora que a pandemia parece superada, os organizadores deste festival da Costa da Morte decidiron recuperar a forza daquel cartel e apostan por consolidar e non deixar pasar a oportunidade de gozar da música de Sés e Talco no campo da festa da Torre.

Unha celebración que mantén tamén a súa esencia asociativa e participativa da sociedade vimiancesa. Así, o pasado sábado os promotores convocaron unha exitosa xuntanza aberta á veciñanza, na que participaron unha trintena de persoas. Nesta reunión quedou patente o apoio social á celebración despois da paralización provocada pola crise sanitaria.

Durante dúas horas avaliaron as necesidades e novidades que traerá esta 25 edición e as tarefas que vai desenvolver cada persoa. Grazas ao traballo de voluntarios e voluntarias e ao respaldo do Concello de Vimianzo “conseguiranse consolidar actividades de referencia na festa e potenciar eventos como a Cea Medieval, a ornamentación e ambientación de rúas, a Legua irmandiña e o programa musical”, afirman ó respecto dende a organización.

Ademais, sinalaron que para maio está prevista a celebración dun casting para comezar cos ensaios da peza teatral, que este ano dirixirá Guillermo Méndez.

Polo que respecta ás dúas primeiras actuacións xa confirmadas, os promotores do Asalto ao Castelo destacan a calidade das mesmas.

Así, subliñan, a banda italiana Talco, en pouco máis de quince anos desde a súa creación e con sete álbums publicados, é un dos grupos de ska máis importantes da escena en Europa. Formouse en Marghera (Venecia) como un grupo ska e punk, que logo conseguiu éxito en todo o país e fóra das súas fronteiras.

O seu son é contundente, con moita enerxía no escenario, característico polos seus ventos e que por veces lembra á música de circo e folk italianos. As súas letras, cunha forte mensaxe política, xa resoaron en festivais de primeira categoría da Península Ibérica, Francia, Alemaña, Países Baixos, etcétera.

Pola súa banda, Sés achegarase a Vimianzo para presentar o seu último traballo discográfico, Liberar as arterias, co que segue evolucionando o seu particular son que a consagrou no máis alto, e no que se inclúen unha escolma de cancións con letra e música composta pola propia cantora. Un sétimo disco que mantén e potencia a súa valente mensaxe, e no que percorre América de norte a sur, todo filtrado pola súa alma de cantareira. Sés vén de converterse nunha das artistas de maior éxito en Galicia polo seu carisma e discurso, así como pola forza e calidade das súas cancións, que a levaron a actuar en festivais e teatros de toda a Península Ibérica e mesmo a percorrer a América que tanto a inspira.

Música e outras sorpresas que se irán coñecendo en próximas datas complementarán a gran revolta irmandiña.