Rexeitado outro plan para novas obras en Ponteceso

Catro expulsións, dous abandonos e unha ausencia é o resultado doutra convulsa e esperpéntica sesión plenaria en Ponteceso, na que a maioría da oposición (PP, APIN e non adscritos) impediu que prosperase o plan de obras proposto polo goberno local (PSOE, 3 edís) por valor de 1,2 millóns de euros, que se ían financiar co remanente. O rexeitamento implica tamén que se perda outra aportación de 900.000 euros da Deputación da Coruña para construír unhas sendas peonís en Lestimoño.

Os concelleiros opositores entenden que parte deses cartos deben adicarse “a pagar as facturas pendentes” e “a saldar débedas con proveedores de hai sete anos”, afirmou Daniel García, edil non adscrito e exportavoz do PP.

Asegura ademais que están pendentes de abonar ás asociacións culturais e ós clubes de fútbol locais “as subvencións nominais que xa foron aprobadas en pleno”.

Uns argumentos que, segundo o alcalde, Lois García (PSOE), “decaen polo seu propio peso, pois hai que lembrar que estes mesmos concelleiros rexeitaron ata en tres ocasión o plan de pago a proveedores que levamos a pleno”. Ademais, engade, “esas facturas vanse pagar a través do Plan de Facenda”. Di ademais non entender “como votan en contra dun plan de obras que foron propostas todas pola propia oposición, tal e como acordáramos cando se aprobou o Plan Único”.

Con esta actitude, engade, “estanse a comportar como o inimigo do pobo”, e acusa aos grupos opositores de actuar como “unha trama organizada para arruinar Ponteceso”.

Recalca asimesmo que, na mesma sesión, “a oposición votou en contra dunha proposta para que os veciños non teñan que pagar o imposto de plusvalías. Están a facer unha política rastrera”, conclúe.