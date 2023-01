Ribeira acondicionará o parque, o aparcadoiro e a rotonda de Abesadas

O Concello de Ribeira adxudicou catro actuacións enfocadas a acondicionar o céntrico barrio de Abesadas e que teñen que ver coa mellora da accesibilidade e a seguridade viaria dunha zona na que se ubican un supermercado, un colexio e unha área de xogos.

Dun lado, vaise actuar no parque infantil, que presenta a día de hoxe un firme de zahorra bastante deteriorado, debido fundamentalmente ao efecto das continuas choivas, que provocaron arrastres da capa superficial do pavimento e xeraron abundantes baches e disgregacións no mesmo.

Polo exposto, é preciso renovar o pavimento actual empregando un material máis duradeiro, como o formigón, dado que ademais esta zona soporta un tránsito de peóns moi elevado ao estar nunha zona con importante actividade comercial e rodeado de aparcadoiros disuasorios.

Esta intervención foi adxudicada á empresa Construcciones Anspal por un importe de 25.582,96 euros.

Tamén se vai mellorar a pavimentación asfáltica da rotonda da Poutada e das vías lindeiras, xa que non se atopan nun bo estado, con algúns baches e disgregacións que supoñen un perigo para a circulación rodada.

Por este motivo, para mellorar a seguridade viaria da zona procederase á súa pavimentación cunha capa de aglomerado en quente tipo AC22 surf D. As obras correrán a cargo da empresa Nemesio Ordóñez S.A. e contan cun investimento municipal de 27.439,42 euros.

Por último, vaise dotar de iluminación a un dos aparcadoiros disuasorios do barrio, actuación que recaeu na empresa Ferrovial e que ten un orzamento de 781,89 euros. Ademais, este aparcadoiro gratuíto de 2.600 metros cadrados de superficie tamén será asfaltado con aglomerado, proseguindo coa intervención iniciada no pasado outubro, pois xa foi nivelado e acondicionado con zahorra.

pasos de peóns. Por outra banda, o Concello adxudicou á empresa Setga, cun orzamento de 29.711 euros, o reforzo da iluminación en catro pasos de peóns da cidade: dous da avenida Miguel Rodríguez Bautista, un na avenida de Ferrol e outro na estrada do Touro á altura do parque Pedra Pateira.

Vanse instalar en cada paso dúas luminarias para o plano vertical do viandante.