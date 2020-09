Ribeira amplía o horario da biblioteca municipal

RIBEIRA. A biblioteca municipal de Ribeira vai ampliar o seu horario regular no que atinxe a determinados trámites como préstamo e devolución de libros e expedición de carnés da Rede de Bibliotecas de Galicia. Así, cómpre lembrar que a raíz do desconfinamento ata estes momentos unicamente estaba aberta de luns a venres en horario de mañá (de 8.00 a 14.00 horas) coa fin de proporcionar os citados servizos e outros como consultas, sala de estudo, hemeroteca, uso de ordenadores ou atención ao usuario. Agora, a Concellería de Educación vén de decidir ampliar o seu funcionamento entre as 19.00 e 21.00 horas nas devanditas funcións tendo en conta determinados condicionantes no que se refire aos préstamos, pois os libros deberán ser reservados con antelación, ben físicamente na instalación ou ben por teléfono (981 835 650), e-mail (ribeira.rbgalicia@eidolocal.es) ou Facebook. A medida prolongarase provisionalmente ata outubro. m. T.