Ribeira aposta forte pola conciliación estival con tres campamentos infantís

O Concello de Ribeira recupera este ano os campamentos de conciliación coa intención de ofrecer ás familias do municipio unha alternativa cultural e de lecer para os seus fillos e fillas coincidindo coas vacacións escolares.

A concelleira de Cultura, María Sampedro, explicou que este ano ofértanse 200 prazas, distribuídas en diferentes campamentos e organizados segundo as idades dos participantes, xa que neles poderán participar nenos e nenas de 3 a 12 anos.

O horario de celebración dos campamentos será de 09.00 a 14.00 horas, aínda que se abre a posibilidade de que as familias poidan deixar aos participantes xa dende as oito e media e recollelos ata as dúas e media, unha novidade nesta edición que facilitará aínda máis a conciliación.

Ademais, para favorecer hábitos saudables entre os participantes e as súas familias, un día á semana será o Concello o que se encargue de subministrar unha froita na merenda de media mañá aos nenos e nenas.

Indicar tamén que a empresa adxudicataria ofrecerá servizo de madrugadores (de 08.00 a 09.00) e comedor (de 14.00 a 16.00) sempre e cando se inscriban un mínimo de 10 e 15 participantes, respectivamente. Estes servizos serán abonados directamente polas familias á empresa previa contratación privada.

Outra das novidades deste verán, ademais de ofrecerse os campamentos nos meses de xullo e agosto, é que tamén haberá un campamento urbano para a última semana de xuño (do 23 ó 30) e os primeiros días de setembro, ata que comece o período escolar (do 4 ó 9) para así contar cunha oferta completa ao longo de todo o período vacacional e da que poderán botar man sobre todo aquelas familias que, por motivos laborais, teñan que traballar neses meses. Este campamento urbano de xuño e setembro contará con 50 prazas e desenvolverase polas rúas da cidade, sendo o lugar de encontro e recollida o CEIP O Grupo.

Xa nos meses de xullo e agosto terán lugar o campamento Xoga con Nós, con 120 prazas para nenas e nenos de 3 a 8 anos, e o campamento de inglés Camp of cultural summer, con 30 prazas, para os nenos de 9 a 12 anos. Estes dous campamentos serán no CEIP O Grupo.

En todos estes campamentos os participantes gozarán de diversas actividades, no interior do recinto e tamén polas rúas de Ribeira, para coñecer a cidade e o patrimonio cultural e medioambiental, e contarán con obradoiros de igualdade, de novas tecnoloxías, actividades deportivas e moitas outras propostas de ocio e divertimento.

Das 200 prazas resérvanse un 10 % para emerxencia social (12 para o Xoga con Nós, 3 para o Camp of cultural summer e 5 para o campamento urbano) que deberán derivarse dende a área de Servizos Sociais a través dun informe ou relación detallada elaborada polos profesionais do departamento e estando estes participantes exentos do pago da matrícula.

