Ribeira busca sus orígenes: habrá un quinto ‘viaje’ al Castro da Cidá

El Concello de Ribeira inició hace ocho años un apasionante viaje hacia su pasado. Un viaje que resultó estar lleno de sorpresas y que no parece que vaya a concluir ni a corto ni a medio plazo. Y es que muy pronto dará comienzo la quinta fase de excavación del Castro da Cidá, en el que ya afloraron restos de más de una veintena de cabañas, de una doble muralla y de una torre de vigilancia de la Edad de Hierro. Todo eso en una superficie que se estima en menos del diez por ciento del castro.

La primera excavación tuvo lugar entre abril y octubre de 2014 y contó con un presupuesto de 193.600 €. Se actuó en una superficie de 450 m2 y, partiendo de un desconocimiento casi total de lo que había bajo tierra, se sacaron a la luz restos de un castro en muy buen estado, detectando quince cabañas vinculadas a la Edad de Hierro y una caseta de vigilancia adscrita al siglo XVIII, así como múltiples piezas indicativas de que estábamos ante un barrio de carácter artesanal y metalúrgico.

La segunda se realizó en 2015, en una superficie de 308 metros cuadrados. La inversión fue de 156.920 euros y entonces afloraron restos de otras siete cabañas de granito, de las que se consolidaron cinco, amén de pequeños muros segmentados, indicios de la muralla-parapeto.

En aquella actuación, el equipo arqueológico excavó en la zona donde los antiguos moradores del castro hacían su día a día.

La tercera se llevó a cabo en 2020 con una inversión de 177.386 euros y se actuó en una superficie de 304 metros cuadrados. Consistió en la excavación y puesta en valor de la muralla del recinto superior.

De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento, el Castro da Cidá poseía tres líneas de defensa formadas por dos murallas terraplenadas exteriores y, en la parte más próxima a las cabañas, por un terraplén finalizado en parapeto circundando la plataforma superior. La intervención se focalizó en este último parapeto, en un espacio de 304 metros cuadrados, con una longitud de 53 metros y de entre 5 y 6 metros de anchura.

La cuarta excavación se acometió el pasado año con un presupuesto de 41.800 euros. En esa ocasión el propósito era recuperar la estructura interior y determinar las zonas de paso originales en la muralla perimetral más próxima al poblado.

Se constató que la entrada que se venía utilizando hasta entonces para acceder al interior del recinto no existía, y se restituyó a su estado original como tramo de muralla, lo que permitió que salieran a la luz otras dos viviendas que permanecían soterradas. De este modo, para acceder al castro hay que utilizar ahora la entrada que está orientada hacia el parque natural, lo que va a propiciar que aquellos que asciendan hasta la cumbre por el camino que sube desde el mirador de Pedra da Ra realicen en el final del mismo un circuito en torno a la muralla.

La quinta fase se llevará a cabo en el marco del ambicioso proyecto del Parque Arqueolóxico da Idade do Ferro, que financiará la Diputación de A Coruña con una inversión total de 500.000 euros y que plantea actuaciones en los castros Croa (A Pobra do Caramiñal), Isorna (Rianxo), Neixón y Achadizo (Boiro), A Cidá (Ribeira) y Baroña (Porto do Son).

delegribeira@elcorreogallego.es