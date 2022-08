Ribeira énchese de gastronomía, música e artesanía con Artemar

Numerosos veciños e visitantes están desfrutando nas rúas da cidade de Ribeira dunha nova edición de Artemar, a feira artesanal e mariñeira que abriu as súas portas na tarde do xoves cun cento de postos de artesanía e gastronomía en torno a un amplísimo programa de actividades lúdicas e musicais.

Produtos de alimentación, artesanía, xoguetes, especias, instrumentos musicais, perfumería e un longo etcétera forman parte da diversidade de artigos que se poden mercar nas rúas de Galicia, Rosalía de Castro e Santa Uxía e nas prazas da Porta do Sol e da casa consistorial.

Ao longo de todo o día, e ata o vindeiro domingo, sucédense variados talleres en vivo demostrativos de oficios como o das redeiras, actividades infantís e contacontos, así como espectáculos nocturnos que se celebran na praza do Concello, punto no que tivo lugar o pregón inaugural da man da compañía La Fragua de Vulcano. A continuación, tras a inauguración por parte do alcalde, Manuel Ruz (que estivo acompañado da concelleira de Cultura, María Sampedro, e do responsable de Comercio, Ramón Doval), actuaron os grupos As Sivalveiras de Corrubedo e as Garridiñas de Castiñeiras, da Asociación Amas de Casa.

A gran oferta gastronómica permite optar por degustar unha churrascada, bolos preñados, unha parrillada de verduras, empanadillas ou variados postres. Pero os visitantes desta feira tamén poden degustar varios tipos de cervexas ou sentar a tomar té nunha jaima.

Empanadas e pan recén saídos do forno, plantas, velas aromatizadas, queixos de infinidade de variedades, todo un mundo de obxectos de bixutería ou de coiro... De todo e para todos os gustos se pode atopar estes días nas rúas do centro de Ribeira.

Este ano cóntase novamente coa implicación das asociacións Ribeira escríbese con V e Amas de Casa, que colaboran durante os días da feira con distintas actividades.

Tamén o comercio e a hostalería local se implicaron con Artemar, decorando escaparates e locais con motivos mariñeiros. E, por suposto, tamén estes sectores se benefician desta cita anual, que non só enche de xente as rúas, senón tamén as terrazas, barras e comedores de bares e restaurantes, e os comercios.

O peche da feira Artemar será o vindeiro domingo co conxuro da Queimada, con degustación gratuíta ata esgotar existencias.

