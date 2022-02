Ribeira organiza obradoiros para as mulleres vulnerables

O Centro de Información á Muller de Ribeira comeza a impartir dende este mes de febreiro catro obradoiros para mulleres especialmente vulnerables por iniciativa da concellería de Servizos Sociais, Promoción Social, Igualdade e Diversidade que dirixe a edil Ana Barreiro Rego.

O primeiro deles impartirase baixo o epígrafe de Obradoiro de respiración e relaxación e no mesmo pretenderase introducir os principais conceptos que xiran en torno á relaxación e respiración, coñecendo as diversas técnicas e exercicios útiles.

Outra das actividades organizadas polos responsables do CIM de Ribeira será o Obradoiro de autoestima, habilidades sociais e comunicación. Neste obradoiro, ademais de saber a importancia da autonomía e a autoestima, tocaranse temáticas diversas como son as habilidades sociais, os estilos de comunicación e o control emocional tan necesarios para poder favorecer e reforzar o concepto de autoestima e autoconcepto. Comeza o 15 de febreiro.

Será tamén moi importante para as mulleres acudir ó Obradoiro de empoderamento feminino. Aquí se pretenderá adentrar no concepto de empoderamento e os seus tipos, coñecendo todos os elementos que xiran en torno ao mesmo; comenzando nun proceso de empoderamento persoal e colectivo cuxas ferramentas teóricas e prácticas axudarán á capacitación das asistentes para aplicar ditas técnicas nun contexto de intervención persoal. Comeza o 22 de febreiro.

O último será o Obradoiro de prevención da violencia de xénero, mediante a visibilización de estereotipos de xénero, roles sexistas, coñecemento dos diferentes tipos de violencia de xénero, sobre todo encubertas como os micromachismos e os mitos do amor romántico. Comeza o 1 de marzo.

Para que todas as mulleres interesadas poidan asistir a calqueira destes obradoiros, desde o CIM coidouse moito a programación para impartilos de forma alterna un cada semana do mes.

Está previsto que a duración dalgún dos obradoiros se alargue durante varios meses polo que as actividades vanse prolongar ata o próximo mes de xullo.

No caso de que non se cheguen a cubrir a totalidade das prazas coas usuarias do centro, a inscrición está aberta a toda a poboación, que se poderá anotar ós obradoiros chamando ó teléfono 981 874 131 ou achegándose ás dependencias do CIM de Ribeira, ubicadas no edificio Miradoiro de Padín en Deán.