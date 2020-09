Ribeira terá un circuíto de Pump Track na Fieiteira

O Concello de Ribeira vén de adxudicar, con carácter provisional, a instalación dun circuíto de pump track no complexo da Fieiteira, así como outras melloras para este espazo.

No que se refire ao citado circuíto, trátase dunha pista concebida co propósito de poder ser percorrida completamente cun monopatín sen impulsarse co pé ou cunha bicicleta sen a necesidade de dar aos pedais, impulsándonos soamente mediante a inercia adquirida nos saltos e peraltes do mesmo. A empresa adxudicataria destas obras foi Construcciones Anspal, S.L., que acadou a mellor clasificación cunha oferta de 37.510 euros, IVE incluído.

Dacordo co proxecto elaborado o circuíto disporase nunha superficie de 800 metros cadrados. Contará cun trazado parecido a un boomerang con curvas comprendidas entre 70º e 170º e cinco rectas definidas por distintos obstáculos ata sumar unha lonxitude de corda total de 100 metros. Todo o percorrido manterá unha anchura de 1,80 metros.

Segundo indicou o Concello ribeirense, as obras necesarias inclúen a limpeza e nivelación do terreo, canalizacións de auga, perfilado de obstáculos, revisión e proba do circuíto en terra, asfaltado, sinalización e acabado de zonas internas do trazado.

A mesma licitación incluía tamén outras actuacións de mellora no vestiario do campo de fútbol da Fieiteira, na terraza situada enriba da sauna (coa fin de impermeabilizala e evitar posibles filtracións de auga) e no almacén situado nas inmediacións da pista de atletismo (reformarase tanto a cuberta como o chan e as paredes interiores).

Para este lote de obras tamén foi Construcciones Anspal a firma que acadou o mellor posto, cun presuposto de 29.645 euros, IVE incluído.

O conxunto da intervención conta cunha achega procedente de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, ao abeiro da orde de 12 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan as subvencións para a creación ou mellora das infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais, destinadas a concellos de Galicia para o ano 2020.

Unha nova instalación que, xunto coa renovación das estancias do complexo da Fieiteira, darán resposta á demanda dos usuarios.