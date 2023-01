Ribeira vai embelecer o Malecón cunha varanda e novo pavimento

O Concello de Ribeira licitou dúas actuacións para seguir mellorando o Paseo do Malecón: a instalación de dúas novas marquesiñas e dunha varanda separativa do recheo portuario entre a rúa Rosalía de Castro e a nova terminal de autobuses que se está terminando de edificar.

As marquesiñas ubicaranse xunto á rotonda na que conflúe a rúa Romero Ortiz (no entorno do centro de saúde e da residencia de maiores) e á altura da rúa Rosalía de Castro, polo lado do porto.

As empresas interesadas deberán realizar unha proposta de deseño dos elementos a subministrar, debendo gardar harmonía coas infraestruturas públicas da contorna. En calquera caso, deberán ser realizadas en aceiro galvanizado en quente e calado ou material con características superiores en canto á corrosión e menor necesidade de mantemento.

O prazo de execución é de dous meses e o orzamento base de licitación ascende a 29.040 euros, IVE incluído.

As empresas interesadas dispoñen ata o vindeiro día dezaoito de xaneiro para presentar as súas ofertas.

No tocante á varanda separativa entre o Malecón e o recheo portuario, estará feita de aceiro inoxidable e constará de dúas seccións: unha de 200 metros de longo e 90 centímetros de altura e a outra de 52,5 metros de longo e 50 centímetros de altura.

Neste caso o prezo base de licitación ascende a 64.674 euros, IVE incluído, e o prazo de execución é de dous meses. As empresas poden presentar ofertas ata o día 19.

Non serán estas as únicas actuacións que se van efectuar no Malecón nas vindeiras semanas: tamén se adxudicou outra obra de mellora da accesibilidade entre o paseo e a zona portuaria, neste caso no treito comprendido entre a rúa Rosalía de Castro e a rotonda na que conflúe a rúa Romero Ortiz. A tal efecto vanse aplicar novos pavimentos de formigón e construír rampas que permiten a accesibilidade, ademais duns muretes e bordillos de granito. O prazo de execución destes traballos é de dous meses.

A intervención foi adxudicada á empresa Tarrío & Suárez e supón un investimento de 48.099 euros, IVE incluído.

delegribeira@elcorreogallego.es