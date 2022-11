Rocío Caamaño estrena ‘Hola’, una canción hecha para brillar

La artista ceense Rocío Caamaño, afincada en Madrid, estrena una nueva canción: Hola, avanzando así en una nueva etapa que consolida su evolución en el sonido y la imagen. Este nuevo single da continuidad a Despierto, y con él lanza un claro mensaje: “Hola, no estoy sola. Yo nací para brillar”.

Una composición que reafirma su línea de reivindicación de la mujer empoderada. Está basada en trocitos de historias de aquí y de allá, de algún modo autobiográficas. Podría interpretarse de muchas formas, explica Rocío, “ex pareja, alguien con quien has trabajado, hasta un cambio de vida para emprender tu pasión ... De todos ellos has aprendido, le das las gracias pero ahora sigues tu camino”.

En estos días hasta el estreno, el próximo viernes, 11 de noviembre, Rocío irá desvelando algunos fragmentos del videoclip a través de sus redes sociales y pequeñas pistas del mensaje que podremos extraer de su nuevo tema. Ya se puede hacer el pre-save de la canción en las distintas plataformas de streaming a través del enlace: https://onerpm.link/320370 060380.

Al mando de la producción, como en el anterior single, está Josh Tampico, con una carrera de más de 20 años en la música como ingeniero de sonido, compositor y productor, trabajando para Sony ATV y para artistas como Najwa Ninri, Pablo Alborán o Sergio Dalma.

Con esta nueva canción, Rocío Camaño quiere “dar un empujón a todas esas personas que creen que por sí mismas no brillan, que piensan que no tienen nada que aportar y que dependen siempre de alguien o de algo para dar cualquier paso en la vida”. Y es que, añade, “nos invade el miedo constantemente, o bien por una causa ambiental, de contexto, familiar o a través de los medios de comunicación. El no está siempre más presente que el sí en términos generales”, afirma.

Hola da voz a una protagonista que “era dependiente de ti hasta el infinito. Anulabas mi esencia y creabas inseguridades en la persona que intentaba ser. Un día me di cuenta de la fortaleza que tenía sola. De que podía brillar y hacer brillar a los demás siendo yo y de repente ... no me hacías falta. He alcanzado esa fortaleza a base de aprendizajes. Y uno de esos aprendizajes es la persona, grupo de personas, trabajo o lo que sea. Por lo tanto, agradecimiento a él/ ellos pero también amor hacia mí misma”, resalta la artista.

Sus nuevas propuestas musicales podrán escucharse muy pronto en Galicia. El día 18 ofrecerá un concierto en la sala La Disfrutona del Orzán, en A Coruña, y al día siguiente actuará en su tierra natal, Cee, donde deleitará a los asistentes con otro concierto en el auditorio de la casa de la cultura.

DESDE NIÑA. Rocío Caamaño dedicó su infancia y adolescencia a la formación musical, y realizó múltiples actuaciones a lo largo de la geografía gallega. En 2009 se trasladó a Madrid para ejercer la docencia y, después de realizar pequeñas colaboraciones y actuaciones esporádicas, en 2018 emprendió un proyecto de composiciones propias, alimentada por la necesidad, cada vez más irrefrenable, de transmitir inquietudes, añoranzas o estados de ánimo. Desde entonces su carrera musical ha vivido una constante evolución, que se confirmó en 2021 con 6 singles estrenados y varios conciertos en destacadas salas madrileñas.

Este año son ya más de diez los conciertos ofrecidos, o concertados, en diferentes puntos de España, que son la mejor prueba de una Rocío Caamaño evolucionada.