Rodríguez, la surfista bilbaína que se ganó al delfín amistoso

Su pasión por Galicia, el mar, los cetáceos y la fotografía propició que la surfista bilbaína Yasmín Rodríguez Moreno (Bilbao, 1986) y el delfín más querido de la ría noiesa, Manoliño, se conociesen hace casi tres años. Cuando supo que el animal tenía clavado un arpón en el costado, lanzó un SOS al mundo para tratar de salvarle. Y, ahora que podría haberse liberado de la varilla metálica, pide que se haga justicia.

Es una bilbaína con corazón gallego. ¿Cómo llega a Galicia?

Llegué a Galicia en el 2010, Año Santo, concretamente a una pequeña aldea cerca de Malpica. Era muy jovencita y fui con mi compañero de vida a conocer su pueblo. Han pasado ya casi 13 años y puedo cerrar los ojos y sentir cada sensación que se apoderó de mí al bajarme del coche: ese olor a eucalipto, ese verde, ese misterio y paz a la vez. Ese mismo año hice el Camino de Santiago, y cuando me marché de aquí, se apoderó de mí una sensación que todo gallego conoce: la morriña. Dicen que eres de donde tu corazón pertenece, y sentí fuertemente que Galicia me había robado un trozo de mí. Mi familia gallega siempre me dice que acabaré viviendo aquí, y yo simplemente me dejo llevar. Quizás algún día.

El surf ha sido su nexo de unión con los cetáceos, a los que adora.

Efectivamente. Me acercan de una manera muy especial a los seres que habitan en el mar. Nunca es un día igual en el mar aunque lleves años surfeando, pero no solamente fue el surf. Mientras hacía el Camino de Santiago, una de las llamadas que hice desde una cabina telefónica fue a mi padre. Emocionada le contaba que antes de empezar la aventura había surfeado por primera vez con delfines. Por aquel entonces, mi padre estaba enfermo, tenía cáncer de pulmón. Dos años más tarde nos dejó, y la primera vez que vi las aletas salir de nuevo en Galicia, y no pude llamarle para contárselo, sentí algo que nunca podré explicar. Desde ese momento, los cetáceos son parte de mi vida y me siento en deuda con ellos. Me lo dan todo, me hacen sentir cerca de los que ya no están y me enseñan el significado de la palabra libertad. Intento transmitir lo que ellos me enseñan a través de mis fotografías y la escritura.

¿Cómo se encaja la noticia de lo sucedido a Manoliño, dada su cercanía con el animal y O Freixo?

Fue como un jarro de agua fría con cristales. En O Freixo he formado una gran familia durante dos años y medio, y me han acogido como a una más. Allí dormíamos con nuestra furgoneta, y los vecinos nos traían pastas y dulces. A Manoliño le conocí cuando aún no salía en los medios, y allí saben el sentimiento tan grande que tengo por él. Cuando se le empezó a conocer, hubo un par de veces que me metí con mi tabla en el agua para sacarlo a mar abierto cuando veía que alguna barca venía con gente y música, en modo fiesta, a intentar buscarlo. Guardo en mi corazón cada vez que Manoliño durante ese tiempo me reconocía una y otra vez, y estoy segura de que él también. De hecho, por muchos motivos lo llevo tatuado en mi costado derecho con la palabra Recuerda, justo donde a él le han clavado el arpón.

¿Qué le pasa al ser humano por la cabeza para hacer algo así?

No es un juguete y hay que protegerlo. El problema del ser humano en la actualidad es que desde pequeños no se nos enseña la inteligencia emocional para respetar a todo ser vivo y a nuestro planeta. Antaño, hombre y animal estaban en total conexión sin que esa unión alterase el ciclo vital. Contra el amor puro y mutuo no hay leyes que valgan; los cetáceos no deben ser buscados sin tener conocimiento alguno sobre ellos. Hay que tener cabeza, y saber que la responsabilidad es del que va en su busca y no de él, que está en su casa.

¿Cree que se han puesto los medios necesarios para ayudarle?

Yo apoyo y apoyaré siempre a toda organización involucrada en el bienestar animal y en este caso, de Manoliño. Pero sí creo que, tristemente, las diferencias entre instituciones, intereses e incluso política, entran injustamente en situaciones así. Lo cual puede que a su vez sea el motivo para mirar a otro lado, no existan medios suficientes y el único perjudicado sea el cetáceo.

No ha dejado de buscar una solución, pidiendo ayuda incluso en el extranjero para salvar al animal.

En el momento de la noticia yo estaba volviendo de Escocia. Allí conocí a personas involucradas con los cetáceos y estuve en el centro de rescate e interpretación de delfines varios días. Por ese motivo me comuniqué con ellos, los cuales siempre me respondieron que estaban al tanto y dispuestos a ayudar.

Y ha iniciado una campaña.

Sí, Salvemos a Manoliño es una campaña que creé hace unos días en change.org para llegar a todas las instituciones pertinentes. Se busca justicia para el delfín más querido de Galicia, aunque no es el único cetáceo solitario ni la primera situación así. Este ser que no habla nuestro idioma, no dudaría ni un segundo en ayudar en su casa al ser humano si estuviera en peligro. Y en cambio, el ser humano lo ha arponeado por la espalda y en su propio hogar. Algo muy cruel.

Esta historia sólo puede tener un final feliz, ¿no cree? Al parecer Manoliño podría haberse liberado de la lanza que llevaba en el costado.

Sí, este martes algunos marineros ya no han visto el arpón. Aún no tengo información por parte del personal cualificado y responsable, y se desconoce si dentro está la otra parte metálica. Como yo misma digo en uno de mis escritos que dedico con cariño a Manoliño, Gaspar –un antiguo cetáceo que tantas travesuras hacía y desapareció un día sin más–, le ayudará con su esencia desde donde esté para que salga victorioso de esta. Manoliño es fuerte y lo va a conseguir. Yo confío en él, y sueño con volver a verle bailar y echar magia salada a través de su espiráculo, por donde respira y nunca dejará de hacerlo.