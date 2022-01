Rois tendrá una nueva senda peatonal este año en la AC-301

Durante la visita, el alcalde de Rois, Ramón Tojo Lens, destacó la importancia de esta senda, “que vai mellorar a seguridade viaria da veciñanza e axudaranos a comunicar a capital do concello coa zona industrial que temos máis preto, axudando a vertebrar o centro do pobo coa fábrica de Cortizo, onde traballan moitos veciños”.

Para Ramón Tojo, el itinerario mejorará, también, “a imaxe que do municipio teñan todas aquelas persoas que se acheguen a Rois dende a autopista”. A previsión é que esta senda peonil esté operativa a finales de este ano.

“Con esta licitación, ascende a máis de dous millóns de euros a inversión da Xunta en Rois en so tres obras: a senda peonil, a depuradora de Urdilde e as melloras no colexio dos Dices”, concluyó el regidor, que agradeció el apoyo del Gobierno gallego a su municipio.