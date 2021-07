Romero acusa a la oposición de buscar la parálisis de Boiro

El alcalde de Boiro, el socialista José Ramón Romero, acaba de abrir una ronda de contactos con los cinco grupos de la oposición para negociar un nuevo documento presupuestario, después de que la propuesta inicial del ejecutivo (que sólo apoyó el BNG) fuese rechazada en el pleno celebrado en el mes de junio.

El regidor presentará el nuevo borrador ante la Corporación en septiembre y, aunque las negociaciones están aún muy verdes, lo cierto es que no parece optimista.

Y es que el mandatario asegura que PP, ICB y Ciudadanos “buscan la parálisis del Concello por un capricho político”. Así las cosas, advierte que, si en los dos próximos meses no logra los apoyos necesarios para sacar adelante los presupuestos, los presentará amparándose en una moción de confianza. Un ultimatum que otorgaría un mes a la oposición para presentar una moción de censura si no respalda el plan socialista.

Si se llegase a este punto, Romero podría haber abierto la caja de los truenos, calentando la posibilidad de la moción de censura que el PP estaría dispuesto a liderar si le apoyasen ICB y Ciudadanos.

Pero existe una posibilidad intermedia: la de una contrapropuesta económica de los populares que, de contar con los apoyos de las otras dos formaciones antes citadas, pondría al PSOE boirense en una delicada situación.

En declaraciones a este diario, el alcalde criticó también la actitud de Boiro Novo, calificando su abstención en el pleno de los presupuestos de junio como “incoherente”. “No se pronuncia, y hay que ser valientes. No es entendible su abstención cuando se aceptaron sus sugerencias”, señala. Con todo, dice no temer las consecuencias de una posible moción de confianza: “Lo que no puedo permitir es que se produzca una parálisis del Concello. No se pueden frenar por caprichos políticos inversiones importantísimas para Boiro que están reclamando los vecinos, y menos aún cuando se le dio a la oposición la oportunidad de hacer aportaciones”, señala.

En este sentido, Romero dijo que en su propuesta inicial de los presupuestos, que ascienden a una cuantía de 15,6 millones de euros, se incluían un expediente de incorporación de créditos por más de 2 millones de euros, y un millón de euros para inversiones, “con obras perfectamente definidas e importantes medidas, como por ejemplo, un plan de ayudas al comercio y la hostelería por 250.000 € con cargo al remanente”.

Por su parte, el edil del PP Fernando García Diéguez dijo que “pongamos que Romero consigue el apoyo a los presupuestos; el próximo pleno sería en septiembre, para su aprobación inicial. Habría que someterlos un mes para alegaciones y, si las hay, estudiarlas y resolverlas. El siguiente pleno sería en octubre o noviembre. Mejor que vaya negociando los de 2022”.