Ponteceso. O Concello pontecesán solicita a colaboración veciñal para tentar evitar novos roubos do cableado do alumeado público. Nos últimos días os amigos do alleo levaronse trescentos sesenta metros do tendido na pista de Casas do Monte, en Pazos; na pista Ourada, en Limiñoa; e dende o colexio ao cemiterio nas Forcadas, sito en Corme.

O consistorio presentou denuncia na Garda Civil “para que todo o peso da lei caia sobre os ladróns, pero é moi importante que todos os habitantes, se ven algunha actuación sospeitosa (vehículos que non son do Concello...), avisen de inmediato ó 112 de emerxencias ou ao 062 da Garda Civil”, afirma o alcalde, Lois García. “Pensamos que se trata de coches pequenos e que os infractores gabean polos postos de maneira rápida, cortan e marchan”, engade.

Hai que lembrar que a pasada semana tambén roubaron a escultura de bronce Atlante do faro de Punta Nariga, en Malpica. M. LAVANDEIRA