Ruta circular en Valga no marco de Goza do Ulla

O programa Goza do Ulla, que trata de pór en valor e promocionar o patrimonio natural e cultural dos territorios bañados polas augas deste río, chegou hai uns días a Valga coa ruta denominada Vistas do Ulla e afluentes, que permitiu ás 135 persoas participantes gozar dalgunhas das paisaxes máis fermosas deste municipio e descubrir algunhas das xoias do seu patrimonio.

A ruta, circular e duns doce quilómetros de lonxitude, discorreu polas parroquias de Xanza, Setecoros e Valga. O punto de partida foi o albergue de peregrinos do Pino e, dende alí, os camiñantes percorreron, en sentido inverso, parte do trazado do Camiño Portugués en dirección Casal de Eirigo, pasando pola Capela da Saúde. Neste lugar, en 1809, os veciños plantaron cara ao exército de Napoleón na coñecida como Batalla de Casal de Eirigo, da que cada ano se realiza unha recreación para lembrar aos heroes daquel fito histórico. A partir deste punto, o itinerario adentrouse en zonas de monte e arborado nas que gozar da natureza ata desembocar no lugar dos Martores. Alí, aos pés da Capela de San Mamede, estableceuse un punto de avituallamento no que os participantes puideron repoñer forzas con froita, bocadillos e auga, ademais de coñecer a historia deste monumento relixioso.

Na zona, segundo algúns autores, estaría soterrado Prisciliano, o primeiro condenado a morte pola Igrexa por herexía. Foi decapitado xunto a dous dos seus discípulos, coñecidos a partir de entón como “os mártires”, termo do que derivaría o topónimo da aldea (Os Martores).

Tras o parón, os sendeiristas continuaron avanzando en pleno contacto coa natureza ata a zona de Raxoi. Dende este entorno, emprendeuse o regreso ata o punto de orixe.