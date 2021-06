¿Sabías que... datos muy curiosos desconoces de la villa de Noia?

Pocas localidades concentran en sus empedradas calles y en su singular casco antiguo tantos edificios y espacios impregnados de historia como Noia. Con el objetivo de promocionar e impulsar su patrimonio, el área de Cultura divulga desde hace meses a través de sus redes sociales los monumentos y rincones singulares de esta villa.

“Mostramos cada sitio que temos en Noia, particular e diferenciador, que a veces descoñecemos, para que se poida compartir e publicitar e iso nos dea un posicionamento”, explicó al respecto el munícipe delegado, José Pérez.

Bajo el lema ¿Sabías que...? cuentan que en unos pocos metros del jardín de la Alameda se encuentran las esculturas de artistas noieses de la talla de María Mariño, Felipe de Castro, Prudencio Romo y Antón Avilés de Taramancos, “os grandes de nosa vila en escultura, poesía, escritura e música”, apuntan desde el citado departamento.

Y entre las paradas que sugiere al visitante, no falta la conocida iglesia de San Martiño, una de sus joyas. Tiene una torre inacabada y, según cuenta la leyenda, existe una maldición y quien intente terminar esta construcción, se verá sometido a un triste final. Esto le sucedió al maestro cantero que la levantó en su tiempo y que murió al caer de ella, “e tamén a Claudio Guerín, o director de cine que tras reconstruír en cartón pedra esa segunda torre para a o rodaxe da película, morreu o 16 de febreiro de 1973 caendo sobre as pedras da praza do Tapal”.

También revelan que en la rúa do Forno do Rato se situaba el antiguo Pazo do Bispo, el cual se incluye en la plataforma de la Xunta O bo Camiño; que la Casa Dacosta –hoy reconocida como Tasca Típica– era un pazo urbano de estilo gótico construído por Vasco da Costa en 1339 para el descanso de los canónigos de Santiago; o que el edificio del juzgado era la antigua casa consistorial.

Entre otras curiosidades, también se refieren a la iglesia de San Francisco, en cuyo exterior e interior de la zona próxima a la cabecera del templo se observan numerosos escudos que corresponden a las familias que ayudaron económicamente a levantar el histórico edificio. “Pertenceu ao convento dos franciscanos, fundado no 1316 en Sueiro, parroquia de Argalo. No século XVI trasladábase ó actual templo de estilo oxival-renacentista, levantado coas doazóns destas familias”, comentan fuentes municipales, quienes señalan que muchos caballeros fueron enterrados aquí “pero as sepulturas desapareceron coa desmortización de Mendizábal do século XIX”.

Asimismo, citan los restos del Camino Real del núcleo de Santa Mariña do Obre e en Balbargos, donde se pueden recorrer más de 100 m de la calzada.

Este paseo por el pasado de Noia discurre inevitablemente por Santa María A Nova y su colección de laudas gremiales, o por el propio consistorio. Este fue levantado sobre el convento de los franciscanos y muestra en su fachada una torre neogótica con un gran arco de acceso y detalles ornamentales en la parte superior. “Tamén é curioso o arco apuntado medieval pertencente ao Hospital del Santo Espíritu de Afora e no que se encontran gravados referentes ó mundo da peregrinación, xa que se trataba dun hospital que acollía a peregrinos”, indican desde la concejalía de Cultura.

“Pegouse un cambio radical no sector turístico, traballando supramunicipalmente coas axencias e turoperadores”, destaca el edil, quien recordó que en la nueva web noiaturismo.com se muestra un amplio catálogo de recursos y servicios. Un año malo en el que, pese a todo, en Noia están recogiendo sus frutos.