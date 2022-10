Samaín con música y sorteos para sufragar las fiestas de Bertamiráns

La comisión de fiestas de Bertamiráns, en colaboración con el Concello de Ames y Xuntanza de Empresarios de Ames, organiza la primera fiesta de Samaín el próximo lunes para recaudar fondos que permitan poner en marcha las celebraciones 2023 en Bertamiráns. Habrá música, pero también sorteos en una velada con el aparcamiento de A Telleira como marco.

Así, el salón de plenos acogió la presentación de la primera fiesta de Samaín, una cita vespertina que comenzará a las 18.00 horas con el grupo Música Miúda, que ofrecerá el espectáculo Cambia o conto. El grupo acaba de editar este audio-libro que reinventa historias tradicionales y trae otras nuevas, para romper estereotipos y pasarlo en grande. El nuevo trabajo incluye un cuento y 14 canciones para cantar y bailar. Y a las 20.30 será el turno de Urakán, el grupo de los vocalistas Leo García y David Seara, que también forman parte de la orquesta Finisterre.

Habrá cantina, y los asistentes que acudan disfrazados entrarán en el sorteo de una cesta de carne y vegetales (donados por Carnicería Suso y Tomate más fruta) para hacer un cocido. Todos los beneficios serán para las fiestas locales del próximo año.

Desde la citada comisión, su vicepresidente Benjamín Seoane explicó que “a festa comezará ás 18.00 horas cun espectáculo para o público infantil e posteriormente ás 20.30 horas haberá unha actuación musical a cargo do grupo Urakán”. Además, hizo hincapié en el sorteo entre quienes acudan este lunes disfrazado, esperando que “participe moita xente e que se poidan organizar moitas máis iniciativas como esta”, afirmó.

El regidor Blas García aludía a que “faime especial ilusión a unión que hai entre as comisións de festas e mailo Concello para organizar iniciativas conxuntas”, y reseñó que “estamos traballando no programa de Ames en Festas 2023 e no próximo presuposto municipal imos incluír unha contía para organizar os tres días de festa que quedan no medio entre as festas do Milladoiro e as de Bertamiráns”. Al acto también acudió Jorge López, de XEA, y la concejala de Promoción Económica, Ana Belén Paz, quien aspiró a que esta celebración de Samaín en la capital “sexa a primeira de moitas”.