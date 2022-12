Sanidade se vuelca con la salud mental en Ordes y crea cinco nuevas consultas

Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta, y la gerente del área sanitaria de Santiago y Barbanza, Eloína Núñez, visitaron el centro de salud de Ordes acompañados por el regidor para anunciar una inversión de más de 436.000 € que permitirá ampliar dicho dispensario, ocupando la cubierta aterrazada del PAC (con una superficie aproximada de 170 metros cuadrados) para habilitar cinco consultas de salud mental.

Esta actuación permitirá mejorar el servicio de la unidad de salud mental que se presta en este centro desde mayo de 2021, optimizando el uso de todo el espacio disponible. El delegado de la Xunta explicó que con esta actuación, que se licitaba este martes, se crearán consultas para trabajo social, dos de psiquiatría, una de enfermería y otra para psicología. Además, habrá nuevos aseos adaptados.

Trenor apuntó que “esta ampliación preséntase como un volume compacto que consolida a área de saúde mental dentro do edificio, conectándose coas circulacións existentes sen desvirtuar a imaxe exterior do edificio. O cerramento da fachada así como a cuberta realizarase con materiais iguais ou similares aos do edificio existente cun muro de cerramento de ladrillo e cuberta de chapa”.

La propuesta desarrolla la organización, estructura y distribución de las distintas áreas y servicios citados en el programa funcional, sobre el nivel de la planta primera, donde radica la actividad fundamental de este dispensario, adaptando el programa del área de salud mental dentro del funcionamiento diario de cara a el usuario y profesionales conectando sus recorridos y esperas de forma óptima, permitiendo así la compatibilidad de los espacios.

Trenor indicó que la planta primera alberga hoy los programas propios del centro de salud correspondientes a consultas de medicina, enfermería, pediatría, matrona, odontología y administración. Y es en este nivel donde se realizará la ampliación, incluyendo el programa de área de salud mental que cuenta con las mencionadas cinco nuevas consultas.

Desde la Xunta trasladan que en este centro de salud también se llevó a cabo recientemente la reparación de los ventanales; se renovará el alumbrado con led y se mejorará la instalación eléctrica.