Santa Comba terá nova senda para a primavera do vindeiro ano

A primavera de 2023. Esa é a data na que quedarán listas as obras da senda entre A Ponte e Santa Cataliña, no concello de Santa Comba, segundo anunciou este mércores a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez. Os traballos contan cun investimento da Xunta de Galicia de 177.000 euros. Vázquez Mourelle, xunto co delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, e a alcaldesa da vila, María Pose, presentou o novo itinerario, que se habilitará ao longo de 450 metros da estrada AC-404 co obxectivo de reforzar a seguridade viaria e favorecer a mobilidade a pé dos veciños.

A conselleira explicou que as empresas interesadas na execución dos traballos teñen ata o 8 de agosto para presentar as súas ofertas. A Xunta xa está a avanzar nos actos expropiatorios dos 9 predios necesarios para executar as obras: a comezos de xuño convocou o levantamento das actas previas e o levantamento de actas de ocupación está previsto para o vindeiro 12 de agosto. Ethel Vázquez adiantou que o obxectivo da Goberno galego é poder adxudicar os traballos en torno ao mes de novembro para inicialos a finais de ano ou comezos de 2023, cun prazo de execución de 4 meses.

O novo itinerario, fundamentalmente de uso peonil, vai permitir aos veciños facer os seusdesprazamentos cotiáns de xeito máis cómodo, máis seguro e tamén máis saudable, evitando o uso do coche e facilitando camiñar.

Ethel Vázquez concretou que executará esta nova senda pola marxe dereita da estrada autonómica, no treito de 450 metros comprendido entre A Ponte e Santa Cataliña, o que mellorará o tránsito peonil ao unir as beirarrúas actuais, nos treitos anterior e posterior, coa nova senda que se vai a habilitar, acadando un itinerario continuo que conecta os principais equipamentos.

Este novo itinerario terá un ancho de 1,80 metros, acorde ás beirarrúas existentes, e irá separado da estrada por un borde de formigón e unha gabia de seguridade de 1,20 metros.

Tamén se executará un muro de contención de máis dun metro de altura ao longo de 8,5 metros para salvar o desnivel no terreo e soster a senda sen afectar o rego das Dornas. Ademais, colocarase barreira metálica ao longo de 12,50 metros sobre o muro e completaranse os traballos coa reposición da sinalización necesaria. A intervención conta con financiamento comunitario dos fondos REACT-EU, de resposta da Unión Europea fronte á pandemia da Covid-19.

A conselleira enmarcou esta actuación na aposta da Xunta e Galicia pola mobilidade sostible e saudable, que se traduce xa na execución de 200 km de sendas en toda Galicia cun investimento de 50 millóns de euros. A titular de Infraestruturas e Mobilidade referiuse tamén ás obras que se atopan en contratación para a mellora do firme en varios treitos das estradas da Xunta AC-400, AC-406 e AC-546.

Avanzou que estes traballos de mellora do firme nestas tres estradas autonómicas se executarán este mesmo ano. No seu conxunto, suporán un investimento de 1,5 millóns de euros, e a parte maioritaria, case 880.000 €, irán a parar, sinalou a conselleira, a treitos que se corresponden co termo municipal de Santa Comba.