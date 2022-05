Santos Oujo, político de consensos, distinguido coa Medalla de Ribeira

O exconselleiro Santos Oujo Bello recibiu este sábado a Medalla de Ribeira de mans do alcalde, Manuel Ruiz, nun acto celebrado no Concello.

O encargado de eloxiar a súa traxectoria foi o exrexedor socialista José Antonio Ventoso, quen lembrou que Santos foi un dos primeiros galegos en acadar o título de enxeñeiro de Telecomunicacións e que, da man de Telefónica, traballou en Estados Unidos no campo da información por satélite, no que mesmo colaborou coa NASA.

Sobre o seu paso pola política, na que entrou da man de Eulogio Gómez Franqueira, unha das principais figuras da UCD, Oujo foi deputado autonómico nas catro primeiras lexislaturas (por UCD de 1981 a 1985; por Coalición Galega, partido do que foi cofundador, de 1985 a 1993; e polo PSdeG-PSOE de 1993 a 1996), ademais de conselleiro de Industria, Comercio e Turismo no tripartito presidido por Fernando González Laxe, entre os anos 1987 e 1990.

Ventoso definiu a Santos como “un político traballador e comprometido con Galicia, prudente e de consensos, que deixou a súa carreira profesional para axudar a construír o país da Transición”.

Ademais, destacou que promoveu o Plan Integral para o Xacobeo, as políticas no eido do turismo, a construción do hospital do Barbanza e a Fundación Valle-Inclán.

Tamén lembrou o seu papel “para poñer fin á explotación inxusta de máis de cen pobos que, pese a estar a menos de cen quilómetros de saltos de auga, non tiñan luz”.

Santos Oujo agradeceu a distinción sinalando que “como expolítico, valoro que se me concedera por unanimidade”. Na súa intervención lembrou o seu primeiro discurso no Parlamento de Galicia “co que me aburrín a min mesmo” e tamén o día no que coñeceu en Madrid á súa dona, Esperanza Canal, a quen dixo entón: “non te vou enganar: non sei cando, pero un día volverei para Ribeira”.