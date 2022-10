Satisfacción ‘condicionada’ tras hablar del bus en A Baña y Vedra

Poco a poco se van logrando avances en la mejora del servicio de transporte escolar de A Baña y Vedra, suspendiéndose –por ahora– las manifestaciones de familias ante las demoras en el CPI barcalés e insistiendo desde el vedrés en una necesidad de cambiar “as condicións e a puntualidade” de los buses. Y ambas circunstancias llevaron a los padres a concentrarse ante el centro educativo este mismo lunes.

Comenzando por A Baña, la tesorera de la Asociación de Familias de Alumnos, AFA Avania, dejaba claro que la línea que daba más problemas en cuanto a retrasos (la que va por Ordoeste y Castiñeira) “chegou en hora despois de reaxustarse as paradas”, destacaba, tras aplicarse la nueva modificación de horarios.

Sin embargo, siguen vigilantes, “porque temos problemas con outra liña, a do Lameiro e Ceilán, xa que nesta adoitan cambiar aos condutores, e ás veces non coñecen ben a ruta e as paradas”.

En cuanto a la ANPA vedresa, su presidenta admite que la reunión celebrada también este lunes ha sido “produtiva”, pero continúan sufriendo problemas con los horarios y condiciones de algunos autocares. En lo que se refiere a los retrasos, la línea de Recarey acumula demoras “porque altérnase este bus para dar servizo ao colexio de Oca, e tarda máis en chegar a Vedra”, reclamando que se ocupe otra línea. Pero también en la de Ximonde, “onde ás veces hai retrasos de ata media hora”, por lo que pidieron alternancia. Se va a intentar acortar tiempos en ambas.

Y en cuanto a las condiciones de los vehículos –este lunes circuló uno de 14 años de antigüedad, y en otro llovía–, son conscientes de que Monbus está a la espera de que les entreguen sus 35 nuevos buses (al parecer no llegaron por la crisis de suministros), “pero o que non poden é circular sen cintos”, subrayan.