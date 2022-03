Seis establecimientos preparan los menús lampreeiros en Padrón

Seis restaurantes de Padrón preparan este fin de semana y los próximos días 25, 26 y 27 deste mes los menús lampreeiros, que previa reserva, se pueden degustar en la villa rosaliana por un precio de 40 euros. La iniciativa se enmarca en las VIII Xornadas Gastronómicas da Lamprea que organiza el Concello y que, de forma paralela, cuenta con un programa de actividades culinarias, divulgativas y de ocio para difundir este pez y su pesca artesanal.

Los menús lampreeiros han sido creados específicamente para esta cita en Restaurante O Secreto, Restaurante Scala, Pulpería Rial, Restaurante O Santiaguiño, Casa Farrucán y Bar Manolo/A Taberna da Matanza. Los detalles de cada uno de los seis menús y hacer las reservas pueden consultarse en la web.padronturismo.gal.

Además, el Convento de Herbón volverá este año a ser escenario de las Tertulias clandestinas de la lamprea. Tertulias multidisciplinares que se centrarán en esta ocasión en las calidades únicas de este producto gastronómico, una actividad para todos los públicos que se celebrará el sábado 26, a las 11.00 horas.

La concejal de Turismo de Padrón, Lorena Couso, afirma que “estas son unhas xornadas que, en oito edicións, lograron consolidarse no panorama gastronómico galego”. “Cada ano son máis as persoas que nos visitan, dado que a lamprea, ademais do seu sabor e das súas posibilidades culinarias, ten outra característica que a fai única: a súa estacionalidade”.