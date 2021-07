Seráns de Tapia: este verán a cultura chega ao rural de Ames

Chegou a Ames o programa máis ambicioso do verán a nivel cultural; unha actividade que trata de achegar ao rural o teatro, a literatura, os concertos ou os monólogos. O nome desta nova iniciativa é Seráns de Tapia e está organizada pola concellería de Cultura, coordinada polas Bibliotecas Municipais, e en colaboración coa concellaría de Mocidade e Normalización Lingüística. Será os xoves de xullo e agosto.

O escenario desta proposta é un entorno natural e privilexiado: a Praia Fluvial de Tapia. Alí arrancaba a proposta o pasado día 1 co pregón realizado por Manuel Otero Boquete. O músico, narrador e veciño da parroquia de Tapia púxolle música e retranca ao programa cultural. Tralo pregón chegou a quenda do monólogo Contos de Contrabando de Avelino González. O actor vigués aproveitou a contorna das ribeiras do Tambre para presentar unha escolma dos seus libros favoritos. Relatou contos que leu, que viu, que lle gustaron e que quixo recomendar a todos os asistentes para que fagan a súa propia versión.

A nota final desta primeira sesión do programa púxoa o grupo de gaitas Airiños do paseo de Colón. As/os asistentes puideron gozar do son das rumbas, das muiñeiras e dos pasodobres desta formación chegada dende a parroquia de Bugallido. A concelleira de Cultura, Natividade González, explicou que o obxectivo da proposta é dobre: cultural e de aposta polo rural. Tralo éxito da inauguración amosouse moi satisfeita de que a xente “tamén aposte pola programación no rural”, indicou a edil.

A vindeira semana as voces femininas van ser as protagonistas desta proposta cultural de verán. O xoves 8 os seráns darán comezo ás 17.30 con Bibiana Calvo e Divina Fernández e o seu Conto Contiño. Tras elas chega a quenda de Charo Pita e o seu Andar os Biosbardos. Vero Rilo e Sonsoles Penadique trasladarán aos asistentes ao pasado coas súas Lavandeiras e rematará Soledad Felloza e as súas Estrelas.

A seguinte cita está programada para o xoves día 15 ás 19.30 horas. Neste caso os amesáns que se acheguen á Praia Fluvial de Tapia desfrutarán dun singular concerto da man da compañía Píscore. Será un espectáculo cargado de música e humor para toda a familia. O día 22 ás 20.00 horas a banda de Rock & Soul Broken Peach será a encargada de amenizar a xornada. Esta formación composta por catro voces, batería, baixo, guitarra e piano, caracterízase por crear unha nova fórmula para fusionar a música co espectáculo, conferíndolle así un toque persoal aos temas que interpretan.

O colofón ao mes de xullo vaino pór A gata Xaponesa: As viaxes deBowa. Trátase dun espectáculo de circo e maxia dirixido a toda a familia que vén de gañar o Premio FETEN 2021 (Feria Europea de Artes Escénicas para niños y niñas) á mellor intérprete circense. Todas as actividades son de balde e non é necesario convite nin inscribirse.