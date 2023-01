Setenta ribeirenses fortalecen nas Aulas do Maior o corpo e a mente

A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, informou que están a piques de rematar as obras de demolición da antiga discoteca ribeirense Hesta Kurba, onde se emprazará a nova residencia pública autonómica de maiores da comarca do Barbanza, que será o primeiro centro no que se aplicarán as innovacións do novo modelo residencial.

Así, confirmou que “nas vindeiras semanas imos proceder xa á publicación da licitación da redacción do proxecto básico de execución para a construción desta residencia, que contará cun investimento autonómico de dez millóns de euros e que ofrecerá un cento de prazas, que se distribuirán en módulos de convivencia de vinte e cinco residentes”.

O novo modelo de residencias da Xunta de Galicia aséntase sobre tres piares básicos: apostar pola tecnoloxía e poñela ao servizo da calidade de vida dos usuarios; explorar medidas estruturais e arquitectónicas para optimizar, dende o realismo e a eficacia, os servizos de atención; e avanzar na necesaria coordinación entre os eixes social e sanitario.

A residencia construirase no terreo de 4.300 m2 de As Saíñas adquirido polo Concello en 2013 e no que se ubicaban as ruínas dun inacabado complexo levantado en 1991 no que funcionou unha discoteca.