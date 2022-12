Silleda lanza unha aposta por un Nadal inclusivo co traballo feito por Cogami

O personal e as persoas usuarias do Centro de Recursos de Medelo (Silleda) da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) visitaron este días xunto co alcalde, Manuel Cuiña, e a concelleira de Cultura, Mónica González, algunhas das prazas decoradas co seu traballo.

Segúndo o Concello, a falta dos últimos retoques, que se farán ao longo desta semana, xa se instalaron elementos decorativos na praza da Igrexa, praza Juan Salgueiro, praza Siñor Afranio e tamén na praza da Bandeira. En todas elas empregáronse madeiras, telas, e outros materiais de segundo uso.

Son máis de 1.600 botellas, 2.000 perchas, 1.600 círculos feitos con tubería, telas .... Todos os datos figurarán en carteis concienciadores que Cogami colocará nos vindeiros días nos distintos emprazamentos, agradecendo tamén a colaboración de empresas como Nudesa, Carpintería Cuiña ou Culinaria.

Tamén se colocaron mallas colgantes decorativas, con atrapasoños e pratos de plástico pintados a man. Ademais do Belén de madeira instalado na praza da Igrexa, na Juan Salgueiro de Silleda está xa o trineo de Papá Noel, con renos e regalos xigantes feitos con milleiros de botellas.

Na praza Siñor Afranio as ábores son as protaogonistas da composición cos atrapasoños e renos. E na Bandeira, na praza Juan Salgueiro instalouse unha creación feita con pallets, así como dous photocalls. Tamén se está a preparar para os vindeiros días a praza de Outeiro en Silleda.

O alcalde, Manuel Cuiña, agradece o traballo realizado e lembra que o Concello de Silleda “asumiu este ano unha aposta por un Nadal máis inclusivo, con economía social e sustentabilidade como protagonistas”. Pola súa banda Iván García, coordinador do CDR Medelo, resaltou que esta é “unha gran oportunidade para poñer en valor o raballo das persoas con discapacidade do centro, a día de hoxe con 26 persoas usuarias”, ademais de agradecer ao Concello a súa colaboración.

SILLEDAGASALLA. Por outra banda, o Concello vén de poñer en marcha unha nova edición do programa Silledagasalla. Trátase dunha iniciativa da concellería de Normalización Lingüística, en colaboración cos centros educativos e o sector do comercio de Silleda. Con este certame, para o fomento da lingua galega, plásmase en forma de orixinais adhesivos os lemas en galego ideados por alumnos e alumnas silledenses, e que se reparten de balde entre os comercios para acompañar os agasallos de Nadal.