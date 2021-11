Sísamo está máis preto de ver completada a demandada ampliación da travesía

Un dos maiores investimentos da Deputación da Coruña en vías dos últimos anos está a punto de facerse realidade, unha vez que se acometa a terceira e última fase de ampliación e acondicionamento da estrada DP-1901 que vai de Carballo a Sísamo, na cal se investirán un total de 1,7 millóns de euros.

Así llo confirmou onte o presidente provincial, Valentín González, aos representantes da Asociación de Veciños Santiago Apóstol, nunha zuntanza mantida no seu local social, na que tamén participaron o alcalde carballés, Evencio Ferreiro, e concelleiros do goberno local.

O compromiso formalizarase oficialmente en papel este venres, coa sinatura dun protocolo de colaboración entre a Deputación e o Concello de Carballo. O organismo provincial completará a mellora da totalidade da vía nesta terceira fase, que seguirá a mesma liña das anteriores: ancheamento e pavimentación da plataforma, construción de beirarrúas e dotación de novos servizos urbanos, entre eles o alumeado.

Os traballos previstos desenvolveranse entre os puntos quilométricos 0+810 e 2+570, dos cales algo máis de catrocentos metros son de tramo urbano “e requerirán unha dotación de servizos moi importante para dar continuidade ás melloras acometidas nos tramos anteriores”, indicou González Formoso.

Subliñou ademais que o investimento total das tres fases é de preto de 2,7 millóns de euros. As dúas fases previas supuxeron tamén unha notable mellora no tramo máis urbano desta travesía que, segundo recoñeceu o presidente provincial, “é unha demanda histórica da vila e agora toca finalizala”.

Unha vez rematadas as obras, o Concello de Carballo comprométese a facerse cargo da titularidade da estrada, tal e como se acordara cando se plantexou o proxecto.

O alcalde carballés, Evencio Ferrero, agradeceu a visita do presidente da Deputación para anunciar este acordo e visitar o tramo que queda por acometer, así como a “continua colaboración do organismo provincial para mellorar as infraestruturas do noso municipio”, afirmou.

A este respecto, González sinalou que “o compromiso da Deputación con Carballo está acreditado con cifras, pois os investimentos e achegas desde o ano 2016 ascenden a 28 millóns de euros”.

Antes de desprazarse a Sísamo, González Formoso foi recibido na casa consistorial de Carballo polo alcalde e os portavoces dos grupos da Corporación municipal.

REURBANIZACIÓN. Hai que lembrar tamén que o Concello carballés está executando as obras de reurbanización para poñer en valor a contorna do emblemático balneario de Carballo. Os traballos estanse a levar a cabo nas rúas Ourense e Baños Vellos, pero xa está adxudicada tamén a reurbanización da rúa Pontevedra. O investimento total aproxímase aos 450.000 €. As dúas rúas pasarán a ser de plataforma única, e renovaranse as redes de servizos e o mobiliario. Ademais está previsto instalar unha fonte.