Sitúan a mediados de 2025 o remate da ampliación do polígono de Bértoa

A Xunta de Galicia presentou o proxecto para a nova ampliación do parque empresarial de Bértoa ao tecido produtivo de Carballo durante unha reunión que mantivo a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, coa comunidade de propietarios do polígono da localidade, co obxectivo de recoller as achegas que entendan oportunas.

Segundo dixo a conselleira, para avanzar nesta actuación, incluída no Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia (PSOAEG), a Administración autonómica destinará un investimento de 18,7 millóns de euros para incrementar a superficie nuns 581.000 m2, que se sumarán aos máis de 718.000 m2 que o Goberno galego puxo a disposición do empresariado coa primeira ampliación deste parque industrial no ano 2011.

Na actualidade estase a traballar no Plan Estruturante de Ordenación de Solo Empresarial, unha figura que, segundo lembrou a conselleira, está incluída na Lei de áreas empresariais de Galicia, que entrou en vigor o pasado mes de novembro e que pretende axilizar, simplificar e flexibilizar a planificación e a creación do solo industrial.

Logo de incidir en que o obxectivo é converter esta área “nun dos polígonos de referencia da provincia da Coruña”, a conselleira explicou que a Xunta destinará este ano preto de 180.000 euros a traballos técnicos coa previsión de redactar e aprobar o proxecto de urbanización e expropiación de solo no primeiro semestre de 2024 e, a continuación, licitar as obras. O obxectivo é rematar esta actuación a mediados de 2025.

VENDAS. A maiores, este parque rexistrou un gran volume de vendas bonificadas. Dende o ano 2015 adxudicáronse preto de 345.000 m2 con bonificacións por importe de máis de 11,2 millóns de euros.

A bonificación para a compra nesta área empresarial é do 50 %, sendo tamén posible a adxudicación de solo en dereito de superficie. Neste segundo suposto, o canon anual é do 1,5 % do prezo da parcela sen bonificar os dous primeiros anos; do 2,5 % o terceiro e o cuarto; e do 3,5 % no quinto ano e nos seguintes. Os adxudicatarios en dereito de superficie poden adquirir despois a parcela.

Actualmente, no parque empresarial carballés só quedan dispoñibles 5 das 146 parcelas coas que contaba inicialmente, polo que dende o goberno local veñen demandando dende hai meses que se axilice a tramitación do polígono para evitar que empresas que queiran asentarse na capital de Bergantiños non teñan que levar os seus proxectos a outros municipios por falta de solo industrial.

A LARACHA. Na comarca de Bergantiños tamén está tramitándose a ampliación do polígono da Laracha, que xestiona Suelo Empresarial del Atlántico (SEA). Pasará dos actuais 825.249 metros cadrados a superar os 1,1 millóns de metros cadrados. Actualmente, o 82 % da superficie dispoñible do citado parque xa está adxudicada.

Os polígonos de Carballo e A Laracha son os dous máis dinámicos e con maior demanda de toda a Costa da Morte, onde outros como o de Malpica levan anos á espera de demandantes, mentres que nos de Vimianzo e Cee aínda están sen vender a maioría das parcelas.