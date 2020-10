Solicitarán no Parlamento máis análises do Intecmar

O BNG vén de anunciar que solicitará no Parlamento o aumento das análises das augas do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar). Consideran que a súas carencias provocan “a necesidade de ratificar os datos facilitados a través de mostras propias por parte de confrarías e bateeiros. Sectores do mar como produtores, depuradores, exportadores e cocedeiros levan anos amosando de xeito reiterado as súas críticas ante esta situación”, aseguran os nacionalistas.

Unhas carencias que, segundo sinalan, “agudízanse” polo feito de non existir datos facilitados polo organismo nas fins de semana e festivos. Motivo que, no caso de existir toxina nas augas, “provoca que o sector produtor perda xornadas de traballo e teña que tirar miles de quilos de produto, como xa ten acontecido”, indican.

Esta petición xorde a raíz do acontecido o pasado domingo en Noia, onde unhas análises realizadas polo pósito no laboratorio privado detectaron altos niveis de toxinas lipofílicas, evitando, deste xeito, que os extractores retomaran a actividade o luns.

Ás queixas dos frentistas tamén se sumou a plataforma en defensa da ría de Muros-Noia, Plademar. “Tense que investir máis na prevención e na investigación e ten que mellorar moito a eficiencia do Intecmar”, afirman ao respecto dende o colectivo, o cal cre que o centro de control “debería tomar mostras o domingo para que os mariscadores poidamos ir ao mar os luns coa seguridade de que o produto que collemos cumpra con todas as garantías sanitarias e non teñamos máis episodios como os ocorridos ata agora”. Uns feitos que provocan que teñan que “pagar dúas veces (unha con diñeiro público e outra co diñeiro dos profesionais a través da confraría) pola deficiente xestión do Intecmar”; unha problemática que xa denunciaron ante o Valedor do Pobo.

Dende ambas formacións non entenden que nun centro de control mariño público, dependente da Consellería do Mar, non se realicen probas durante as fins de semana ou festivos. “Non é normal que teñan que ser as propias confrarías quen, con fondos propios, teñan que realizar os seus estudos microbiolóxicos para garantir a salubridade dos produtos”, comentan dende o BNG.

Por todo, instarán á Xunta a mellorar o funcionamento do instituto tecnolóxico.