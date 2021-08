Sueños asesinados de dos vecinos de Ponte do Porto que perdieron la vida en bandos enfrentados

Andrés y Manuel nacieron en O Curro do Mouzo, en el mismo barrio do Outeiro en Ponte do Porto, en el municipio de Camariñas. A pocos metros y con vínculos familiares de amistad. Pero no sospechaban el trágico final que les tenía guardada la vida. Los dos fueron víctimas de un mismo destino. En bandos diferentes pero ambos acabaron tristemente muertos. Los mataron. Con la trágica música de una guerra que se inició hace 85 años. Andrés Celestino Balsas Bello nació en 1912. Era secretario del Sindicato de Oficios Varios. Uno de sus legados es una carta que escribe a un hermano suyo en Argentina, que recuperó y divulgó el porteño Ramón Dios.

En la misma, datada en 1934, expone la situación que se vivía en esa época: “Yo trabajo pero aquí está todo el mundo sin trabajo, no hay donde y si tú vieras algún hombre casado con familia, esto es muy triste”. Andrés le cuenta su asistencia a un mitin de presentación de la Izquierda Republicana en la plaza de toros de A Coruña. Le transmite su intención de emigrar a Buenos Aires, en donde están su padre y dos hermanos. En la misiva aparece reiteradamente Manuel Carracedo, su primo y también dirigente sindicalista.

Ambos serían paseados el 23 de septiembre. Aparecieron sin vida en las inmediaciones del cementerio de A Guarda. Se habían escapado a Portugal junto a otro sindicalista porteño, Ramón Carballo. Fueron detenidos por la policía lusa y entregados. Carballo dilató su fatal desenlace al intentar suicidarse. Pero terminó delante de un pelotón de fusilamiento. Elisa Suárez Pazos perdió un hijo y toda la fe que tenía en Dios. En un pueblo abatido por varias muertes, el corazón se le encogió para siempre. También hizo un socavón en el alma de Manuel Lema Vázquez O Trabeiro, carpintero de ribera, tabernero e incluso sacamuelas.

El siete de octubre de 1937 el libro de difuntos de la parroquia de San Pedro de Ponte do Porto da cuenta del fallecimiento en las montañas de Ribadesella. En el frente de Asturias, de Manuel Lema Suárez según una carta de dos compañeros, Manuel Villa y Agustín Longueira, casado este último en Vilar de San Martiño de Ozón con María Ana Antelo, y el segundo amigo de la familia.

Josefa era madrina del difunto Carracedo. Y madre de Manuel Lema Suárez, quien era soldado del 1º Batallón de Montaña Flandes nº 5, 3ª Compañía, Ametralladoras, de la famosa y laureada IV Brigada de Navarra, comandada por el gallego Camilo Alonso Vega, con base en Vitoria. Murió por herida de metralla en el estómago a los 19 años de edad, desangrado al no poder ser retirado bajo fuerte fuego enemigo del puesto de combate a tiempo para su curación. Había combatido en la toma del País Vasco, la toma de Santander, la batalla de Brunete y la batalla del Mazucu en los Picos de Europa, el último gran combate del frente norte.

Es condecorado con el diploma correspondiente de Honor a los Héroes, Gloriosos Caídos por Dios y por España asignado por el Exmo. General Presidente de Consejo Supremo de Justicia Militar. A sus padres les hubiera gustado saber en donde yacen los restos de Cacheiras, tal y como se le conocía.

En las cartas que envía a su casa de Ponte do Porto da cuenta de algunos datos de su periplo en la cruenta guerra fraticida, que coinciden con los avances de su compañía en las grandes campañas de ese año. Desde el cuartel de Vitoria escribe a su madre el 16 de agosto de 1937. Indica haber recibido una carta, un paquete de tabaco y un giro de 15 pesetas. Escribe “Fuimos al frente de Madrid y luego a Santander y ahora estamos en la capital de Vitoria como si fuéramos señoritos”.

Le dice que el permiso para ir a casa es imposible, pero como está en la capital se encuentra bien “y que sabrá que me voy a casar aquí en Vitoria tan pronto se termine esto será la boda mía”.

Pero ni Andrés Balsas llegó a ir a Argentina ni tampoco Manuel Lema a casarse.