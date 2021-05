Suma de forzas para reactivar a hostalaría da Costa da Morte

O presidente da Deputación, Valentín González, informou que o organismo provincial xa pagou 825.000 euros en axudas a 550 autónomos e microempresas de hostalaría a través do novo plan PEL Reactiva, específico para o sector, que abriu o plazo de solicitudes o pasado luns. Destes fondos, 243.000 euros corresponden a 162 negocios dos concellos da Costa da Morte. As solicitudes a día de hoxe nestas comarcas ascenden xa a 226.

Subliñou ademais que o tempo medio de pago das axudas está a supoñer “un fito histórico para a administración provincial, xa que por primeira vez estanse pagando subvencións no mesmo día en que se solicitan, sendo o tempo mínimo de 0,7 días e o máximo de 3,59”. Esta axilidade na tramitación supón “un punto de inflexión para adaptarnos ás demandas do sector”, engadiu.

As axudas do Reactiva 2 poden solicitarse dende o pasado día 3 maio ata esgotar o crédito dispoñible, de nove millóns de euros. Son subvencións de 1.500 euros por beneficiario. Están destinadas a autónomos e microempresas que figuren dadas de alta no IAE, con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2021, en calquera dos epígrafes das agrupacións 67 (bares e restaurantes), 68 (hospedaxe), grupo 755 (axencias de viaxe) e epígrafe 969.1 (salas de festa e discotecas), e que non resultaran beneficiarias do PEL-Reactiva.