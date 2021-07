Tan cerca pero á vez tan lonxe

Dende fai anos os dous núcleos amesáns superaron o principal baremo que diferencia ás vilas das cidades; o número de habitantes. O Milladoiro conta actualmente con cerca de 14.000 mentras que Bertamiráns acércase aos 9.000. Entre as dúas conforman o 70% da poboación do concello amiense. É por iso que ambas reúnen tódolos servizos necesarios para dar cabida a todos os cidadáns sen que dependan de Santiago para realizar a súa vida, ou eso é o que se supón, xa que os veciños sinalan claras deficiencias nos servizos tanto do Milladoiro como nos de Bertamiráns.

Está claro que non todo é malo, xa que todo o mundo sinala numerosas vantaxes cando se lle pregunta polo que máis lles gusta de residir en ditos lugares. O problema está en que as desvantaxes fan máis ruído, en verbas de Carla Rial: “por moitas cousas boas que teña o meu lugar de residencia, as malas sempre chaman moito máis a atención e hai que facer por remedialas”.

queixas. As principais queixas dos cidadáns do Milladoiro versan en torno á falta de zonas verdes, á carencia de servizos como un ximnasio municipal e unha piscina cuberta, aspectos cos que Bertamiráns si conta. Según dixo Joaquín Rubal, veciño da zona, “necesitamos unha piscina cuberta onde os nenos e os maiores poidamos acudir durante o inverno”. Pola contra, Julia Brea bota en falta zonas de ocio: “O Milladoiro é cemento, cemento e máis cemento, necesitamos zonas verdes onde a xente poida descansar e esquecerse do traballo”

No caso da cidade veciña, tódalas queixas se aúnan fronte ao mesmo; o transporte público. A problemática nace debido á pouca frecuencia das liñas e a impuntualidade dos mesmos autobuses que levan a cabo os servizos. En palabras de Karina Gutiérrez: “ aquí como non teñas vehículo propio e dependas do transporte público para o traballo ou a universidade estás apañado, xa que os autobuses non son o suficientemente frecuentes como para poder ter unha certa dependencia deles no día a día de cada un”.

vantaxes. Como ben se dixo con anterioridade non todo é malo, xa que son numerosas as cousas boas que os cidadáns amienses dixeron. Sen dúbida algunha no que concordaron tanto os veciños do Milladoiro mailos de Bertamiráns foi na tranquilidade que se percibe nos dous núcleos e na gran cantidade de servizos que poseen ambos. Ademais, os rapaces móstranse moi contentos de tódalas áreas deportivas que existen así como do bo ambiente que hai en ambas cidades entre os mozos e mozas de alí.

o concello. Tras trasladarlle ao rexidor as devanditas problemáticas as respostas foron claras. A casa consistorial está a traballar en todas e cada unha das carencias que corresponden a súa competencia.

Nas que corresponden ao Milladoiro, o alcalde, Blas García, respondeu que están a traballar na creación de novas zonas verdes coa axuda dos fondos DUSI, como unha rede de sendas no entorno do monte da Rúa do Rego, onde se vai xerar un espazo verde que ademais comunicará a zona de Rosalía de Castro coa zona de Travesía do Porto. Ademais engadiu: “pero sen dúbida o proxecto máis ambicioso e co que traballamos xa fai tempo, aínda que non se pode considerar unha zona verde como tal, é a humanización da rúa Rosalía de Castro (N-550)”. Pola contra, outra das demandas da cidadanía é a relativa á piscina cuberta mailo ximnasio, ao que o rexedor respondeu que están a traballar “na construción dun centro deportivo e de saúde, que contaría con ximnasio e piscina, que se ubicará na rúa Agro do Medio. Esperamos que nas vindeiras semanas se nos entreguen os traballos deste ambicioso e importante proxecto”.

No caso das demandas de Bertamiráns, o primeiro edil recalcou que sobre o transporte público se están a trasladar todas as queixas que se reciben á Consellería de Infraestruturas para que solucionen todos os asuntos que se derivan das deficiencias existentes, xa que o transporte metropolitano é unha competencia exclusiva da autonomía. Por último, o alcalde tamén quixo recalcar que se están a centrar no arranxo das beirarrúas tanto en Bertamiráns como no Milladoiro.

Así pois, os dous municipios posúen carencias pero nas que o equipo de goberno está a traballar dende fai tempo. Deste xeito, procú rase que as demandas dos residentes mailas súas espectativas se vexan solucionadas o antes posible.