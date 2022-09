Teatro, regueifas e concertos á sombra do hórreo de Araño

O hórreo da Casa Reitoral da parroquia rianxeira de Araño, construído a finais do século XVIII e de 36,80 metros de longo, é o máis grande do mundo, e tamén o de maior capacidade. Os seus case 2,70 metros de altura e a súa capacidade total de 170 metros cúbicos dan unha boa mostra do verdadeiro poder da Igrexa entre os séculos XVII y XVIII en Galicia. E, dada a súa espectacularidade, é tamén un elemento patrimonial excepcional a cuxa sombra se poden celebrar variadas actividades culturais.

Iso é precisamente o que decidion facer a asociación cultural A Carballeira de Baia, a asociación de veciños de Araño e a comunidade de montes desa parroquia, que se uniron para organizar o programa Hórreo vivo para os vindeiros días 23 e 24.

Trátase dunha proposta cultural que busca a posta en valor do patrimonio arquitectónico, ambiental e inmaterial. Así, o venres 23, ás 20.30 horas, iluminarase o hórreo, a cuxos pés se celebrará o espectáctulo teatral Quen ten cu, ten medo, a cargo da compañía Tarabela Creativa.

A continuación, os asistentes desfrutarán das lendas que contarán veciños e veciñas da zona, e poderán degustar unha queimada tras o tradicional conxuro.

O sábado 24, a mañá estará marcada por un roteiro de sendeirismo guiado pola ribeira do río Té para coñecer a fauna e a flora dese entorno. A saída será ás 11.00 horas dende a Capela da Ermida.

Pola tarde, na carballeira, xunto á Capela dos Milagres, haberá xogos populares para toda a familia, dende as 18.30 horas, a cargo da asociación Avoar. E, ás 20.30 horas, haberá un obradoiro de regueifas con Lupe Blanco, Jonsinho da Teixeira e Xairo.

Finalmente, a partir das dez da noite celebrarase un festival de grupos emerxentes galegos (no que se contará cun Punto Lila habilitado polo Concello) no que ofrecerán concertos as bandas Skadelos, Fillas de Cassandra e Maskarpone e se contará tamén coa animación musical a cargo de DJ Parru.

Este ciclo está financiado pola Deputación Provincial da Coruña e os seus organizadores contaron coa colaboración da asociación Avoar e o Concello de Rianxo.