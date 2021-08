Tecnoloxías para adentrarse na catedral megalítica de Dombate

Mellorar e actualizar o Centro de Interpretación do Dolmen de Dombate dotándoo de novos contidos, de máis medios expositivos e cunha nova planificación dos espazos é o obxectivo dunha ambiciosa intervención museográfica impulsada pola Deputación da Coruña.

Desde as áreas de Patrimonio e de Turismo, xestionadas polos deputados Xosé Lois Penas e Xosé Regueira, respectivamente, vén de licitarse o contrato para esta intervención cun orzamento de 116.157 euros e un prazo para que as empresas interesadas presenten ofertas que abrangue ata o día trinta de agosto.

Entre os obxectivos da intervención cobra especial importancia a utilización de recursos virtuais e audiovisuais que inclúen, entre outros elementos, contidos de animación virtual en 3D que integren tanto imaxes actuais como antigas, proxeccións multimedia, recreacións virtuais que permitan ao público trasladarse á Prehistoria, unha aplicación para dispositivos móbiles de realidade aumentada ou dispositivos táctiles con xogos interactivos que fomenten a participación activa por parte do público visitante.

A intervención museográfica pretende, ademais, crear espazos expositivos que interactúen coas persoas visitantes para que poidan ter un papel activo durante a visita e poidan comprender de forma sinxela e atractiva a cultura megalítica e o papel protagonista do dolmen de Dombate dentro da mesma. Ademais dos recursos multimedia, o proxecto tamén contempla a realización de réplicas exactas de parte do material exposto ao público no Museo Arqueolóxico Castelo de San Antón (un total de trinta e unha pezas, entre as que se contan fragmentos de cerámica decorada, un vaso campaniforme reconstruído ou exemplares de brosas de pedra puída).

Tamén contempla a substitución dos actuais paneis informativos de xeito que os novos inclúan información relativa ás intervencións arqueolóxicas realizadas en Dombate, unha explicación sobre os dolmens e os principais monumentos megalíticos de Galicia, información sobre o Parque do Megalitismo da Costa da Morte e referencias lendarias e literarias sobre mouras, mouros e outras relativas aos dólmenes.

CONCERTO. En Dombate, ademais de poder viaxar no tempo, tamén é posible desfrutar de experiencias lúdicas, como o concerto que o vindeiro venres, día 20, ofrecerá Luar na Lubre a partir das 21.30 horas. A música volverá a soar o día 27 da man do trío Claudia Abril (violín e arpa céltica), ás 22.30 horas.

Ademais, ao longo do verán organízanse visitas nocturnas guiadas, previa inscrición chamando ao 981 754 020, e tamén visitas teatralizadas a cargo do grupo Os Quinquilláns. As próximas citas para presenciar o espectáculo No tempo das pedras serán os sábados 21 e 28 de agosto. Están previstas dúas funcións cada día ás 18.00 e ás 19.30 h.