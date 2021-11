Terapias caninas para a integración de persoas en proceso de excarceración

CARBALLO. A Fundación Érguete, co apoio do Concello carballés, puxo en marcha un taller de terapia canina co obxetivo de adestrar competencias persoais dun grupo de dez persoas privadas de liberdade no tramo final da súa condea. A actividade conta coa colaboración da Escola Canina Meu Can.

O programa nace da necesidade de mellora no proceso de integración sociolaboral de persoas en proceso de excarceración ou con antecedentes penais en Carballo e o seu entorno, para o que se propón o deseño de itinerarios personalizados de inserción, onde, partindo da realidade do seu contexto e da maneira máis individualizada posible desenvolvan as competencias persoais, profesionais e dixitais para favorecer a súa volta á vida en liberdade.

O obxectivo “é reforzar as competencias persoais dos participantes que son as máis afectadas na fase de incorporación á vida en liberdade e ao seu entorno sobre todo polo aumento do estrés e o choque que supón as súas expectativas coa realidade coa que se atopan”, afirma Rosaura Roma, da Fundación Érguete. Ademais, engade, “este ano parécenos aínda máis preciso debido á carga emocional que supuxo a situación sanitaria. O feito de que os cans que se utilizan nesta intervención precisaran ser acollidos en algún momento, axúdalles ás persoas usuarias a empatizar e implicarse na súa reeducación”.

A metodoloxía tenta crear un vínculo afectivo e emocional entre a persoa usuaria e o can terapeuta fomentando a empatía, con exercicios que se centran no traballo en equipo e a conexión de grupo, a atención, o respecto e a concentración, ademais de exercicios de xestión emocional: autocontrol, tolerancia ou frustración.

Este taller completarase cunhas sesiones de busca activa de emprego onde os participantes actualizarán os seu coñecementos e habilidades no uso dos recursos dispoñibles para traballar na su inserción sociolaboral.

Agradecen ao Concello de Carballo que lles cedese o espazo do Horto Infantil Municipal para o desenvolvemento do taller.