The Cuncas cumpre un ano con trinta concertos e ultimando xa disco e xira

Naceu coa pandemia, pero nada conseguiu frear as súas ganas de construír o seu proxecto musical; o grupo boirense The Cuncas acaba de cumprir un ano e, con trinta concertos ás súas costas, ultima xa o seu primeiro traballo discográfico e iniciou este venres unha xira, denominada Xira que libras.

The Cuncas fundárono tres amigos (Manu Sobral, Elías Romero e Juan Ortega) en decembro de 2020 tras o desconfinamento e coa necesidade común de levar a música ás rúas na medida en que as restricións da pandemia o foran permitindo. No mes de abril do ano pasado ofreceron o primeiro concerto.

O seu repertorio dá cabida a unha grande variedade de estilos musicais; durante as dúas horas que adoitan durar os seus directos fan unha viaxe polo pop-rock en inglés, español ou galego dende os anos 60 ata a actualidade.

Pero os temas propios están xa no forno: levan dende principios deste ano traballando niso coa finalidade de sacar un EP con dez ou quince temas. Pretenden que o disco teña un 70 % de temas de autoría propia e un 30 % de versións, pero que adoptarán unha personalidade propia.

O seu obxectivo é sacalo ó mercado no outono e iniciar unha xira que se denominará Perdendo o norte, cunha serie de concertos no País Vasco e Asturias e rematando na comarca do Barbanza.

Manu Sobral é o batería, segunda voz e letrista do grupo. Juan Ortega, baixista e pianista, é o compositor e é mestre de Educación Primaria na especialidade de Música, profesión que compaxina como profesor de piano na Escola de Música de Boiro.

Manu Sobral é o responsable da formación e da dirección artística. Desempeña a profesión de mestre de Educación Primaria, que compaxina coa súa faceta como músico baterista (foi membro compoñente no pasado de formacións como a Orquestra da Universidade de Santiago de Compostela).

Elías Romero, voz principal de The Cuncas, é historiador da Arte e na actualidade atópase inmerso no mundo do coaching vocal con Narci Rodríguez, referente vocal do panorama musical nacional.

Manu López, guitarra principal, é farmacéutico e instrutor en técnicas de educación viaria. Formouse dende ben cativo na especialidade de guitarra eléctrica e na actualidade atópase inmerso no apaixonante mundo do jazz.

Finalmente, Iván Piñeiro é técnico de son, tanto en entidades de renome como a nivel persoal, con Soundiván, mentres que Cristina García e Martín Dieste forman o staff do grupo, como responsables de fotografía, contidos audiovisuais e merchandising.

