Trinta anos unindo tradición e vangarda na Mostra do Encaixe

Despois de dúas edicións virtuais, por mor da pandemia, este venres abriu a súas portas a esperada XXX Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña, na que se dan a man a “tradición e a vangarda nun encontro de referencia internacional”, tal e como subliñou o delegado do Goberno, José Miñones, quen presidiu o acto inaugural, xunto co presidente da Deputación, Valentín González e a alcaldesa, Sandra Insua.

Durante cinco días, as palilleiras serán as grandes protagonistas dunha feira, que se complementará cos desfiles de moda de doce firmas de grandes deseñadores que amosarán as súas creacións con encaixe. Este ano subirán á pasarela camariñana as coleccións de Amaya Fernández, Ana Cabranes, Bikkos, Claudina Mata, Dolores Cortés, Edith del Valle, Esteban Freiría, José Mateos, Lalacó Atelier, Sara Lage, e María Campaña. Ademais, o domingo, día 10, terá lugar o desfile das creacións do estilista internacional Carlos Bardullas, natural da Ponte do Porto.

A Mostra do Encaixe acolle tamén o XXVII Concurso de Jóvenes Diseñadores, no que se repartirán un total de 4.500 euros en premios e participarán un total de 24 mozas e mozos que están a dar os primeiros pasos no mundo da moda, e que exhibirán tamén os seus deseños na pasarela de Camariñas.

Este ano estrease a sección de ArtEncaixe, con 11 participantes que aplican o encaixe nas súa artesanía: Amorote Workshop, Ana Miguens, Charo López Atelier, Egueire ONG, Estilo Aramar, Janet Schulz, La Parabólica de Julia de la Cal, Noelia Peña, Pilar Rodríguez de ‘En Lá’, Silvereia e Xelis Luaces. Non faltará tampouco a música tradicional e un gran concerto este sábado, día 9, a cargo da orquestra París de Noia.

A alcadesa, Sandra Insua afirmou que “Camariñas enteiro necesitaba dun empuxe psicolóxico como o que nos aporta esta celebración porque sen Mostra somos menos fortes, estamos máis lonxe uns dos outros”. Suspender a feira en 2019 “foi unha das decisións máis difíciles que tiven que tomar nunca e cambiala para o mes de outubro volve a ser outro acto de responsabilidade”, confesou a rexedora, que engadiu que “desde hoxe e ata o martes seremos unha vez máis un lugar cheo de vida e ilusión”.

Pola súa parte, José Miñones, subliñou que este é o “encontro de encaixe máis importante do mundo”, e fixo un recoñecemento “desde o Goberno de España á labor das palilleiras, exemplo de tradición, innovación e traballo”, sinalando ademais que “Camariñas é o espello non que mirarse para avanzar”.

Valentín González lembrou que “a Mostra é froito do irmanamento de dúas institucións como a Deputación da Coruña e o Concello” e tamén é “o mellor exemplo do que é Camariñas, non só é tecer encaixe se non que é unha vila solidaria que se mantén conectada co mundo, a través do mar e tamén do encaixe”. “Para nós isto é un orgullo e por iso mantemos o noso compromiso, un esforzo enorme que facemos tanto a Deputación como o Concello e por iso temos que seguir poñendo en valor este evento”, incidiu.

Previamente ao acto inaugural, a Corporación de Camariñas reuniuse no recinto feiral para investir como Fillo Predilecto ao xornalista Xosé Luis Blanco Campaña, quen afirmou sentirse “orgulloso de ser quen son e de onde son e por iso para min é a máis alta honra poder ser fillo predilecto da miña terra, onde nacín e me criei, e máis poder facelo previo ao trixésimo aniversario da Motra do Encaixe, un evento que nos definde como sociedade e que é un espello a nivel internacional”.

Despois do acto inaugural, as autoridades asistentes percorreron os os diferentes postos expositores adicados ao encaixe a outras artesanías, que se ubican nos dous pavillóns municipais acondicionados para a ocasión. Ademais, puideron gozar do desfile do Pequencaixe e da pasarela inaugural da Mostra do Encaixe, no que as firmas participantes amosaron por primeira vez as coleccións que prepararon para esta edición especial. Damián Álvarez, o modelo natural de Vimianzo e protagonista do cartel desta edición, foi o encargado de abrir o primeiro desfile.