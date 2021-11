Trinta axencias petan na porta da Costa da Morte

Máis de trinta axencias de viaxes e axentes do sector turístico confirmaron na FairWay Santiago 2021 o seu interese por impulsar e potenciar a comercialización do xeodestino Costa da Morte. Así o confirmaron nos workshops nos que participaron conxuntamente con representantes de Costa da Morte Asociación Turística (CMAT), que tivo un expositor propio no Pazo de Congresos de Compostela.

Este formato directo e profesional permitiu ao sector coñecer a axentes turísticos que operan no Camiño do Santiago e que estenden as súas redes por todo o mundo.

Neste encontro exerceron como intermediarios por parte da CMAT o seu secretario, Pablo Canosa, e a vogal Silvia Bouzas. A presidenta da asociación e alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, subliñou que a presenza na citada feira FairWay serviu para constatar que “as axencias de viaxes e outros axentes turísticos están moi interesados na Costa da Morte”.

Asemade, o encontro permitiu afianzar as estratexias de promoción turística co sector asociativo da Costa da Morte, “ao tempo que coñecemos e contactamos con outras iniciativas vinculadas á Ruta Xacobea”, engadiu.

Así, no marco da feira celebrada en Compostela, os directivos da CMAT tamén mantiveron encontros coa Asociación Solpor, que traballa na promoción do Camiño de Fisterra e Muxía, a cal preside Jesús Picallo, que é tamén vicepresidente do Clúster de Turismo de Galicia.

“Tomamos nota das súas demandas para impulsar xuntos iniciativas que sirvan para a promoción turística do noso territorio”, sinalou Mónica Rodríguez. Entende que “eles son quenes mellor coñecen a realidade turística da Costa da Morte e do Camiño a Fisterra e Muxía, e con eles tratamos de definir o que serán os proxectos de futuro e compartimos inquedanzas”.

Por outra banda, tamén intercambiaron experiencias cos representantes do Camiño Inglés nunha xuntanza que mantiveron co presidente da asociación desa ruta, Manuel Mirás, e na que participaron tamén a xerente, Cristina García Souto, o deputado provincial Antonio Leira e tamén o alcalde de Dumbría, José Manuel Pequeño, en representación da Asociación de Concellos do Camiño de Fisterra e Muxía. “Coñecer o que fan noutros lugares tamén enriquece o noso proxecto, e dar a coñecer o que nós facemos pode servirlle a outros para mellorar”, sinalou Mónica Rodríguez.

AUDIOVISUAL. No marco do IV Fórum do Camiño de Santiago, a CMAT tamén promocionou os concellos do Camiño de Fisterra e Muxía e do resto da Costa da Morte a través da reportaxe audiovisual titulado O Camiño continúa, que foi gravada o pasado mes de setembro e que ten como protagonistas ós blogueiros Bo Saldaña, Leticia Pérez, Eva Abal, Dani Keral e Alberto Ribas, quenes deron a coñecer todo o que ofrece este territorio para os visitantes.

Unha reportaxe que foi dada a coñecer no Encontro de Turismo da Costa da Morte celebrado no Parador de Muxía, e que será empregada como reclamo turístico en canles online e se proxectará en feiras de turismo de ámbito nacional e internacional.