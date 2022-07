Trinta compañías artísticas daranse cita no Titiriberia

O Titiriberia. Olladas sobre os cristovos, festival de Títeres tradicionais, organizado pola asociación Morreu o Demo coa colaboración do Concello de Rianxo, da Deputación e da Xunta, celebrará entre os días 24 e 31 de xullo a súa sétima edición cunha programación que inclúe unha trintena de formacións artísticas.

Ademais, neste 2022, recupera a súa dimensión internacional ao contar no seu cartel con artistas italianas e portuguesas. Así o adiantou este mércores Larratiz Urruzola, coordinadora de Titiriberia, nunha rolda de prensa celebrada no Concello de Rianxo na que tamén participaron o alcalde Adolfo Muíños; o director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, e o deputado de Patrimonio da Deputación da Coruña, Xosé Lois Penas.

Urruzola subliñou que o Titiriberia deste ano é “o Titiriberia da consolidación en Rianxo e o da ampliación do seu programa ao estender a actividade ao longo dunha semana”, e destacou que a descentralización do programa é un dos seus trazos principais, polo que levarán os espectáculos a distintos escenarios do municipio para garantir un encontro directo e próximo tanto coa veciñanza coma cos visitantes. Deste xeito, as parroquias de Asados, O Araño, Taragoña, Isorna ou Leiro contarán con diversas funcións e igual acontecerá coas praias da Torre e de Tanxil.

Un total de trinta compañías, formacións e artistas acudirán a Rianxo “para amosar os seus espectáculos, participar nas conferencias, impartir os obradoiros, difundir o xénero dos títeres de cachaporra e revisitar algúns dos personaxes máis destacados da tradición europea como son o Dom Roberto portugués, o Pulcinella italiano e, por suposto, o galego Barriga Verde”, sinalaron dende a asociación Morreu o Demo.

Pola vila pasarán formacións galegas como A Xanela do Maxín, Fantoches Baj, Diáspora Teatro, Seisdedos Marionetas, Títeres Cascanueces, A Cova das Letras, Os Monicreques de Kukas, Trécola Producións e Viravolta Títeres. Estas tres últimas superaron xa as catro décadas de traxectoria e son auténticos referentes tanto para o público como para as novas xeracións profesionais.

Polo que respecta a súa dimensión internacional, desde o país transalpino chegará Irene Vecchia, mentres que as lusas de Teatro e Marionetas de Mandrágora representarán o país veciño. Ademais, a investigadora mexicana Elvia Mante participará de forma telemática no festival coa conferencia O que non se nomea non existe: as mulleres na arte dos títeres.

Os obradoiros para a cativada —integrados nos campamentos de conciliación do Concello de Rianxo—, as exposicións de monicreques que encherán os escaparates da localidade, as conferencias, as charlas e os cursos para o público profesional completan a programación do sétimo Titiriberia.