Trinta e cinco menores da Laracha teñen o apoio dun servizo de atención temperá

Trinta e cinco menores reciben o apoio do equipo de profesionais do servizo de atención temperá da Laracha, que esta semana vén de estrear as novas instalacións adaptadas polo Concello no primeiro andar do edificio de servizos múltiples.

O alcalde, José Manuel López Varela, e a concelleira de Servizos Sociais, Rocío López, visitaron ese novo emprazamento xunto ao novo persoal deste programa, composto desde este curso por psicóloga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e logopeda.

O servizo de atención temperá consiste nun conxunto de intervencións dirixidas á poboación infantil (0 a 6 anos), á súa familia e ao seu contorno, que teñen por obxecto dar resposta o antes posible ás necesidades transitorias ou permanentes que presentan os nenos con trastornos no desenvolvemento, ou en risco de padecelos, para facilitar a súa autonomía persoal e inclusión social.

“A clave é poder detectar esas dificultades o antes posible para obter os mellores resultados da atención profesional e que redunden nun máis óptimo proceso evolutivo do cativo”, afirman.

É preciso lembrar que a derivación dos nenos ao programa de atención temperá é a través do servizo de pediatría do centro de saúde, ao que debe acudir a familia se sospeita que o cativo pode presentar un trastorno do desenvolvemento. Posteriormente será valorado polo equipo municipal de Servizos Sociais. Pódese solicitar cita previa chamando ao 981 612 811.

O servizo de atención temperá préstase desde o Concello da Laracha co apoio económico da Consellería de Política Social da Xunta.

MULLER RURAL. Por outra banda, o Concello lembra que este xoves, día 6, rematará o prazo para presentar traballos e participar no concurso de fotografía Día da Muller Rural, que organiza o Concello para sumarse á celebración do Día Internacional das Mulleres Rurais que se conmemora o 15 de outubro.

O obxecto do certame é reflectir nas imaxes as particularidades das mulleres rurais presentes e pasadas da Laracha, poñer en valor o traballo desempeñado polas mesmas e a súa contribución ao desenvolvemento local. Poderá participar no concurso de forma individual calquera persoa residente no concello.

O certame consta de dúas categorías. A de mulleres rurais do presente está orientada a imaxes da vida cotiá das veciñas do rural da Laracha na actualidade. A outra estará adicada ás larachesas do pasado. As persoas que desexen participar teñen que enviar a imaxe e unha breve descrición da mesma. Repartiranse un total de mil euros en seis premios ás tres fotografías de cada categoría que obteñan máis “me gusta” na páxina de Facebook do Concello desde o día 7 ao 13 de outubro ás 10.00 horas.