Troula e reciclaxe alíanse nas verbenas para acadar un Carballo máis sostible

O Concello de Carballo quere seguir avanzando para acadar un municipio máis sostible e, con tal fin e aproveitando o comezo das festas de San Antón en Vilar de Francos, vén de impulsar unha campaña para que nas verbenas que se celebran nas distintas parroquias tamén se reciclen os residuos xerados.

Ata alí se desprazaron este luns o alcalde, Evencio Ferrero; a concelleira de Festas, Maruxa Suárez e o edil de Obras, Luis Lamas, para dar a coñecer unha iniciativa que foi respaldada polos membros da comisión de festas e por persoal do servizo de recollida do lixo.

Dende o Concello xa viñan colaborando todos os anos coas comisións en cuestións de “intendencia” como a colocación de vallas, o acondicionamento dos campos onde se celebran as verbenas ou a instalación de colectores para a recollida dos residuos. Pero, ata o momento, as solicitudes para estes últimos eran xenéricas, e a partir de agora deberán especificar que tipo de contedores precisan.

O obxectivo, como explica a concelleira de Festas, Maruxa Suárez, nunha carta que se entrega ás comisións no momento de facer a solicitude, é “que as nosas festas sexan máis sostibles. Por iso achegaremos os colectores necesarios para que tanto nas barras coma as persoas asistentes á festa teñan unha alternativa para separar o lixo o mellor posible. Sabemos que é algo que vai supoñer un esforzo, pero o noso medio ambiente ben o merece”, afirma.

A iniciativa tivo moi bo arranque, como puido verse na parroquia de Artes. “Queremos dar un paso máis e aproveitar as festas, que son lugares de concentración de moitas persoas, para realizar tamén unha campaña de sensibilización”, indicou o concelleiro Luis Lamas.

Nese sentido, os colectores que se levarán aos recintos festivos terán unha identificación específica coa imaxe da campaña e o tipo de residuo que debe depositarse en cada un deles, e todo iso irá acompañado cunha lona de gran formato para darlle unha maior visibilidade á iniciativa.

Nela poden verse dúas imaxes que definen á perfección a mensaxe da campaña. Baixo a palabra “inseparables” poden verse a dúas mozas abradazas disfrutando da festa e, na parte inferior, a outra fotografía co lema “separables” amosa a que contedor debe ir cada tipo de residuo.

PLÁSTICO. Na carta que o Concello entrega ás comisións de festas tamén se lembra que a nova Lei de Residuos prohibe a utilización de vasos de plástico dun só uso, para que, aínda que non se trata dunha competencia municipal, tamén o teñan en conta.

Hai que lembrar que o Concello de Carballo foi pioneiro na implantación do servizo de recollida selectiva da materia orgánica nos colectores marróns a través dun plan piloto desenvolvido no barrio da Milagrosa, e que despois se estendeu ao resto do casco urbano. Asemade, nese camiño cara a sostibilidade desenvolve iniciativas de concienciación para acabar con outros perigosos residuos: as cabichas que aparecen a diario tiradas nas rúas, instalando uns colectores específicos para a súa recollida en diversos puntos da vila. Asemade, desenvolveu varias campañas de sensibilización dirixidas aos propietarios de cans para que recollan os seus excrementos da rúa.