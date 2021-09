Ucha se presentará “si ou si, polo PSOE ou independente”

El todavía líder del PSOE xalleiro sigue a la espera de que alguien de su partido le comunique “de forma oficial” el expediente de expulsión por la moción de censura que llevó al poder a los populares. Se trata de unos hechos que la ejecutiva provincial se ha encargado de trasladar pormenorizadamente a la Secretaría de Organización estatal... algo que no ha amilanado al de Cícere: “A miña intención é presentarme si ou si, e senón é polo PSdG, posiblemente o faga por siglas independentes”.

Así las cosas, el político que le dio a los socialistas dos alcaldías –la tercera fue abortada por el exalcalde Barbeira incumpliendo su palabra– quiere dejar claro que “non me integrei nin me integrarei no PP, e o que fixen volveríao facer”, si bien respeta la decisión de la otra concejala de sus filas que firmó la moción de censura, Cristina Fajín, de sumarse al equipo de la regidora popular María Pose.

“Oficialmente non me notificaron nada, e estou á espera”, aportando que sólo el secretario xeral Gonzalo Caballero se interesó en oir su testimonio y versión. Y es que a su juicio “a Santa Comba non lle podía ir peor, e grazas a isto sacamos ao concello do impás, e sacaremos os orzamentos que impedían executar as obras a Barbeira”, divulgaba. Pero hay más: pese a los movimientos de la ejecutiva coruñesa, quiere dejar claro que el secretario de organización Lage Tuñas “non me quixo coller o teléfono”, achacándolo a que “posiblemente estivera moi ocupado”. Y, además, opina que más que un proceso en el que deberían darle voz, “estamos ante unha execución, linchamento”

Mejor es el día a día con sus simpatizantes y militantes a nivel local, aunque reconoce que el trato “é complicado: non teño relacións malas, pero si que existe un distanciamento”. Igualmente subraya que “sigo exercendo como líder local ata que decida a executiva federal”, y también da fe de que los concejales que le acompañaron en la lista “sabían todo o que se ía facer, e foi acordado que se daría liberdade de voto” en la moción de censura que evitó la continuidad de David Barbeira al frente, en teoría, de Compromiso por Galicia.

En cuanto a su futuro político, pocos apuestan porque en Madrid no le expulsen este mes del POSE, pero José Antonio Ucha recuerda que “os votos a nivel local son moi personalistas, e máis en Santa Comba”, echando la vista atrás a partir de unos resultados electorales que doblaron ediles hasta conseguir seis.