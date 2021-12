Un poste de Telefónica paraliza las obras de la glorieta de Xuño

El Concello de Porto do Son comunicó que las obras de construcción de la nueva rotonda de Xuño están paralizadas. El motivo es que la empresa encargada de los trabajos no puede continuarlos porque Telefónica no ha movido un poste de una línea que se encuentra situado justo en el trazado en el que se levanta la infraestructura.

Desde la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade se solicitó el cambio de ubicación del citado poste y a día de hoy la actuación lleva varias semanas parada y los trabajos no podrán reanudarse hasta que Telefónica retire el poste del medio del vial.

Desde el Concello de Porto do Son mostraron su malestar con esta situación, que además se repite “cada vez que nos encontramos con postes de Telefónica o Fenosa en una obra”, indican.

El alcalde sonense, Luis Oujo, destacó “el esfuerzo que hace la Administración para crear la infraestructura necesaria para que el cableado sea enterrado con el consecuente desembolso económico, para que al final estas empresas mantengan el tendido aéreo y no procedan a eliminar los postes y a meter el cable por las infraestructuras habilitadas con fondos públicos y respetando las directrices que ellos mismos exigen”.

actuación. Las actuaciones en la AC-550 tienen como prioridad descongestionar el tráfico y mejorar la seguridad del lugar de Cruceiro, en la parroquia de Xuño, que registra una intensidad media de 5.000 vehículos al día.