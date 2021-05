Urgen el convenio para que regrese el bus de Santiago

La oposición popular de Ames urge al tripartito a que lleve de una vez a buen puerto el convenio para que el bus del Ayuntamiento de Santiago vuelva a prestar servicio en el entorno de A Maía.

Y es que, como recuerdan los de Ramón García Argibay la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade “en tan só un mes, acaba de dar resposta as unha parte das necesidades de mobilidade dos veciños de Ortoño e Bugallido reforzando a liña de competencia autonómica que vai de Extramundi de Arriba a Santiago e que desviarase polos núcleos de Ames con cinco novas paradas en Agro do Muíño, Ortoño (Igrexa) e Ortoniño, en Ortoño; así como Outeiro e Quistiláns, e na parroquia de Bugallido”.

De esta forma, la conexión autonómica entre la capital de Galicia y las parroquias de Ortoño y Bugallido gana una docena de servicios diarios de lunes a viernes y seis los sábados, domingos y festivos. Además, recuerdan que desde la Xunta se mantiene el compromiso de facilitar el acuerdo entre los dos municipios implicados para la reposición del suprimido bus urbano pero, a fecha de hoy, “non hai noticias ao respecto na reposición da liña nin do estado das negociacións entre os concellos de Ames e Santiago de Compostela”.

Además, y coincidiendo con la puesta en marcha este mismo sábado de la nueva estación de autobuses intermodal de Compostela, se reforzara esta línea implementándose un desvío de la ruta que va de Extramundi de Arriba a la capital gallega haciendo un recorrido maiano en un horario que se extenderá desde las 06.40 horas hasta las 20.45 horas.

Según explicaron los miembros del Partido Popular de Ames en la reunión celebrada con los representantes de los vecinos afectados a principios del mes de abril, es necesario tener en cuenta que la prestación de estos servicios mediante una línea interurbana no permite la realización de paradas internas dentro del término municipal de Santiago, al ser esta una competencia exclusiva del transporte municipal debiendo ser el Ayuntamiento de Ames el que tiene que gestionar mediante un convenio la reposición del servicio de bus urbano suprimido en diciembre de 2020.

Y según el PP, a fecha de hoy nada se sabe de este acuerdo, “deixando as claras a ineficacia do goberno socialista na resolución desta situación, cuestión esta que sigue provocando numerosos inconvenientes á veciñanza que xa leva 6 meses sen servizo tal e como advertira o Grupo Popular no pleno do pasado mes de xaneiro no que o voceiro popular deixara meridianamente claro que de non facerse cargo o Concello de Ames desta liña, a través da firma dun convenio co Concello de Santiago, pasarían meses sen servizo” que, recuerdan cuesta unos 56.000 euros al año.

Además, lamentan la “teima do goberno socialista en buscar culpables para eludir responsabilidades” ante una situación que, aseguran, ya conocían desde el año 2019.