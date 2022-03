Valga e A Baña representaron en 27 mulleres a loita polo 8M

Continúa o pingueo de actos polo Día da Muller que, lonxe xa de efeméride do 8M, segue a traer homenaxes ás veciñas máis representativas de dous municipios: o da Baña e Valga.

Comenzando por Valga, o Concello homenaxeou a dezaseis mulleres que, durante os momentos máis duros desta pandemia da covid, se prestaron voluntarias para confeccionar, de xeito totalmente desinteresado, mascarillas coas que protexer á poboación cando, pola súa escaseza, estas non eran accesibles para todos.

O acto tivo lugar no auditorio municipal, e as agasalladas foron Avelina Casal Guimarey, de Vilares (Valga); Emilia Ríos Gómez, de Sixto (Xanza); Josefa Caamaño Castiñeiras, de Cimadevila (Valga); Josefina Santiago Figueira, de Senín (Xanza); Mª Ángeles Pérez Gómez, de Avenida da Coruña (Valga); Mª Carmen Montes Solla, da Avenida da Coruña (Valga); Mª Carmen Villar Villaverde, de Senín (Xanza); Mª Esther Piñeiro Busto, de Forno (Cordeiro); Mª Esther Campos Curros, de Laxes (Cordeiro); Mª Milagros Miguéns Iglesias, de Sixto (Xanza); Mª Pilar Carreira Carreira, de Forno (Cordeiro); Mª Soledad Sánchez González, de Barro (Cordeiro); Mª Teresa Otero Grela, de Rúa Nova (Campaña); Manuela Rodríguez Couselo, de Casanova (Cordeiro); Margarita Pardal Piñeiro, de San Miguel (Valga) e Sonia Paz Rey, de Casaldeirigo (Setecoros).

Costureiras, modistas, coñecedoras de corte e confección, traballadoras do sector téxtil...todas elas asinaron no Libro das Mulleres e recibiron do alcalde, José María Bello Maneiro, e da concelleira de Igualdade, Begoña Piñeiro, unha insignia coa imaxe da Bella Otero, un ramo de flores máis uns xabóns elaborados polos usuarios do CODI.

E, pola súa banda, a proxección da curtametraxe As 3 caídas de María Santiso, premio do público a mellor película na Semana do Cine de Lugo 2019, servíu de fío condutor para a homenaxe que o Concello bañés lle rendeu hoxe as doce protagonistas da seria A Baña en feminino, que durante todo o 2021 contaron cal é a situación da muller no rural.

As veciñas, e veciño, que puxeron de exemplo ao longo da iniciativa foron Mónica González, Mónica Rial, Manuel Tojo, Rosa Rodríguez, Noelia Castro, Carme Liñares, Verónica Liñares, Nerea Vázquez, Carme Varela, Isabel Giraut, Carlos Sande e Dolores Allo.

O obxectivo do proxecto era visibilizar á muller do rural e coñecer a opinión das once protagonistas e dun protagonista masculino sobre como evolucionou a súa vida no rural. Para pechar o ciclo, proxectouse o curto dirixido por Roberto Leal, protagonizado por unha muller de corenta anos que vive soa no rural na súa casa de toda a vida, e onde a visita dun camiñante descobre os conflitos interiores de María Santiso (que estivo interpretada por Lucía Veiga). Despois proxectouse un documental sobre como foi a gravación da película e para coñecer a opinión das e dos integrantes do equipo.

Ao rematar o coloquio, o Concello entregoulle a cada unha das protagonistas de A Baña en feminino presentes no acto unha vela artesá, elaborada por Máis Cera; unha fotografía de recordo do día que se gravou o vídeo, e un marcapáxinas que recolle un poema de Manuel María. Neste punto de libro pódese ler: Mulleres que “teñen dediante da súa ollada / eidos sen labrar, / ermos, incultos, / e son elas as que empuñan / a rabela / como quen ergue unha bandeira / para obrigra a terra, / o escuro terrón endurecido, / a parir o pan de cada día”.

Este coloquio polo Día Internacional da Muller estivo presidido polo alcalde, Andrés García Cardeso, e a concelleira de Muller e Igualdade, Lorena Trillo, quen dixo que con este acto se pechaba unha iniciativa da súa antecesora polo PSOE.