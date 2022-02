Valga homenaxeará as costureiras que fixeron máscaras na pandemia

O Concello de Valga homenaxeará este ano con motivo do Día da Muller ás costureiras que durante a pandemia confeccionaron máscaras para distribuír entre os veciños do municipio. Segundo expoñen desde o Concello, “a súa contribución desinteresada foi fundamental para protexer a saúde da poboación valguesa durante os primeiros meses da pandemia da Covid, cando practicamente era imposible adquirir máscaras faciais nos establecementos comerciais e foi necesario recorrer ás reutilizables”.

O Concello de Valga contou, naquel entón, coa contribución de dezaseis costureiras locais que confeccionaron varios milleiros de máscaras, tanto para adultos como infantís, que o consistorio repartiu por todos os domicilios de Valga.

As fontes municipais relatan que o traballo destas mulleres axudou a que os valgueses puideran protexerse do coronavirus nos momentos máis duros da pandemia, nos que o desabastecemento de produtos sanitarios fronte á Covid dificultou o control da transmisión do virus.

PROGRAMA Por elo, agora, o goberno municipal quere poñer en valor o seu labor cun recoñecemento público que terá lugar o día 13 de marzo ás 18.00 horas no auditorio municipal, dentro da programación conmemorativa do Día Internacional da Muller.

O programa deseñado pola concellería de Igualdade e Benestar Social para conmemorar o 8 de Marzo inclúe, ademais, o reparto de material sobre igualdade entre os comercios, co obxectivo de visibilizar e poñer en valor o papel fundamental da muller nos distintos ámbitos da sociedade.

O día 4 de marzo ás 17.30 horas na sala vermella do auditorio acollerá unha sesión de Contacontos pola Igualdade titulada As nenas serán o que queiran ser e tamén no Auditorio poderá verse durante o vindeiro mes unha exposición de exaltación da imaxe da muller da Asociación de Diagnosticadas de Cancro de Mama (Adicam).

O propio Día Internacional da Muller, o 8 de marzo, emitirase en Radio Valga o programa Coñece o CIM no que a psicóloga Belén Gavin explicará os servizos que ofrece o Centro de Información á Muller de Valga.

Por último, os usuarios do Centro Ocupacional para persoas con discapacidade de Valga (CODI )tamén participarán nas conmemoracións do Día da Muller elaborando un mural sobre as mulleres con discapacidade.

SERVIZO GRATUíTO Desde o Concello recordan que o CIM é un servizo gratuíto ao que poden acudir todas as mulleres de Valga e dos concellos limítrofes para solicitar información e asesoramento xurídico e psicolóxico e orientación laboral.

Entre os seus traballos principais está o de asesorar e axudar as mulleres que sufren malostratos físicos ou psicolóxicos, ás que prestan todo tipo de apoio.

As interesadas poden chamar ao teléfono 636 757969 ou achegarse a súa sede, no edificio do CODI, al lado de Protección Civil.