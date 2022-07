Valga recibiu ós expedicionarios da Ruta Quetzal

Valga recibiu aos 156 expedicionarios da Ruta Quetzal, mozos de toda España, que, en vésperas do Día de Santiago, estiveron a rememorar a viaxe que fixo o corpo sen vida do Apóstolo dende Jaffa (Palestina) ata Galicia no século I, a coñecida coma Traslatio.

A expedición, que se desenvolve en colaboración con Mar de Santiago -proxecto turístico do que forma parte o Concello de Valga-, tivo como punto de inicio Braga e, nos últimos días, percorreu o norte de Portugal e a costa galega ata chegar a Valga, onde foron recibidos polos concelleiros Malena Isorna e José Ángel Souto.

A primeira parada do grupo foi no Belén Artesanal en Movemento, que os deixou abraiados pola súa orixinalidade, e así o fixeron constar por escrito no libro de sinaturas do nacemento. Dende alí fixeron un percorrido a pé que os levou pola Mina Mercedes, O Carballiño, A Bouza e Pontevalga, ata chegar ao Parque Irmáns Dios Mosquera, base de operacións na que acamparon para pasar a noite, segundo explican desde o Concello.

Nesta zona, os mozos visitaron outros espazos de interese coma o Centro de Interpretación da Caña do País e o Museo da Historia. Neste último puideron descubrir os aspectos máis salientables do territorio, a cultura e o patrimonio valgueses, así como figuras de gran relevancia cultural e histórica coma Xesús Ferro Couselo ou A Bella Otero.

A última actividade que desenvolveron no noso concello foi a conferencia O Camiño de Santiago a cargo do presidente da Academia Xacobea e exconselleiro da Xunta de Galicia Xesús Palmou, e á que asistiu tamén Íñigo de la Quadra-Salcedo, fillo do emblemático aventureiro Miguel de la Quadra.