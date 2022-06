Variedade musical no regreso do Festival Blues Experience de Fisterra

Fisterra recupera o Festival Blues Experience, unha cita musical xa consolidada no calendario festivo da Costa da Morte, que este ano se celebrará do 10 ao 12 de xuño, e apostará por unha maior variedade de estilos musicais, ampliando así a súa oferta a todos os públicos.

A música comezará a soar o venres, día 10, no Escenario Xacobeo, situado no campo de fútbol Ara Solis, cos concertos de J. P. Bimeni & The Black Belts, Guadi Galego e Adrián Costa Blues Band, a partir das 21.00 horas.

O sábado, día 11, no Escenario Fisterra, situado entre as rúas Angustias e Río Novo, actuarán Little Neno con música The Rolling Stones (12.00 horas) e a Low Bay Hot Banda amenizará os pasarrúas ás 12.30 e 17.00 horas, percorrendo varios puntos da vila.

Na sesión vermú (a partir das 13.30 horas) actuará Mad Martín Trío e, pola tarde, ás 17.00 horas, chegará o Blues a Bordo, unha travesía musical que será animada pola Fisterra House Band.

Little Neno volverá ao Escenario Fisterra ás 18.30 horas para descubrir a The Beatles. Será a antesala da segunda velada musical no Escenario Xacobeo, ao que subirán Ilegales (que están a celebrar o 40 aniversario), Al Dual e De Vacas.

O festival chegará ao seu fin o domingo, día 12, cunha nova sesión de Blues a Bordo protagonizada por Tato & Espiño (12.00 horas). Despois, o o Hotel O Semáforo acollerá unha jam sessión amenizada pola Fisterra House Band (13.30 horas).

Trátase dunha ampla e variada programación que foi presentada este martes no Hotel O Semáforo, nun acto no que participaron a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro; o tenente de alcalde, Xan Carlos Sar; a concelleira de Cultura, Teresa Fernández; o vicepresidente do Clúster de Turismo de Galicia e xerente do Hotel O Semáforo, Jesús Picallo; e o director do Festival Blues Experience, Vítor Belho, entre outros.

Nava Castro destacou a importancia da sinerxia entre administracións e afirmou que “esperamos que este Ano Santo, e todas as celebracións ao seu arredor, consigan gran éxito internacional e sexan un elemento tractor e dinamizador do sector cultural e turístico, elevando a Galicia como un dos destinos máis relevantes no eido cultural”.